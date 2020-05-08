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Память против пропаганды

Использование Победы в манипулятивных целях разъединяет общество
Павел Аптекарь
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские власти провозглашают себя главными наследниками Победы в Великой Отечественной войне и используют ее для укрепления собственной легитимности, что вполне можно расценить как попытки манипулирования массовым сознанием. Но это раскалывает общество и препятствует созданию объективной истории тех трагических и великих событий, мешает просвещению россиян и не дает избавиться от мифов, конспирологии и глупых сказок о войне.

В субботу юбилей Победы, 75-летие одного из величайших событий в истории человечества, дня, когда СССР и его союзники общими усилиями разгромили нацистов, не дали воплотиться их человеконенавистническим идеям.

День Победы в России часто называют гражданской Пасхой, символом объединения граждан всех поколений, разных убеждений и вероисповеданий. Он мог стать датой, в которой переплелись бы частная память ныне живущих о погибших и воевавших близких, интерес историков к детальному и объективному изучению событий войны, патриотические нужды общества и государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных