Память против пропаганды

Российские власти провозглашают себя главными наследниками Победы в Великой Отечественной войне и используют ее для укрепления собственной легитимности, что вполне можно расценить как попытки манипулирования массовым сознанием. Но это раскалывает общество и препятствует созданию объективной истории тех трагических и великих событий, мешает просвещению россиян и не дает избавиться от мифов, конспирологии и глупых сказок о войне.