Память против пропаганды

Память против пропагандыИспользование Победы в манипулятивных целях разъединяет общество
Российские власти провозглашают себя главными наследниками Победы в Великой Отечественной войне и используют ее для укрепления собственной легитимности, что вполне можно расценить как попытки манипулирования массовым сознанием. Но это раскалывает общество и препятствует созданию объективной истории тех трагических и великих событий, мешает просвещению россиян и не дает избавиться от мифов, конспирологии и глупых сказок о войне.
В субботу юбилей Победы, 75-летие одного из величайших событий в истории человечества, дня, когда СССР и его союзники общими усилиями разгромили нацистов, не дали воплотиться их человеконенавистническим идеям.
День Победы в России часто называют гражданской Пасхой, символом объединения граждан всех поколений, разных убеждений и вероисповеданий. Он мог стать датой, в которой переплелись бы частная память ныне живущих о погибших и воевавших близких, интерес историков к детальному и объективному изучению событий войны, патриотические нужды общества и государства.