Российский фонд здоровья

Теперь же для контроля над эпидемией начинают применять серологические тесты с помощью антител (это куда более древний вид исследования – за открытие иммуноанализа в середине прошлого века Розалин Яглоу получила Нобелевскую премию еще в 1977 г., – но в сверхсовременном варианте, чтобы тестировать быстро, в течение минут и с большой точностью) – это важно для выявления в том числе и бессимптомно переболевших.