Российский фонд здоровья

Российский фонд здоровьяЭпидемия должна привести к изменению здравоохранения и медицинской науки в России
Пандемия заставила весь мир задуматься не только о лечении коронавируса, но и об устройстве здравоохранения в целом. Первое и самое очевидное: здравоохранение – величайшая ценность для общества. Второе: последствия пандемии могли быть несоизмеримо хуже, если бы не современная биомедицинская наука. Сто лет назад от «испанки» лечили вазелином в нос и виски внутрь. Сегодня в арсенале врачей – столетний опыт медицинской науки и возможность быстро применить накопленные знания.
Полимеразная цепная реакция, позволившая быстро и массово тестировать людей – свыше 30 млн тестов! – а также назначать карантин и определять, когда из него выходить, – относительно молодой метод, за него американский ученый Кэри Муллис получил Нобелевскую премию в 1993 г., патент истек только в 2005 г.
Теперь же для контроля над эпидемией начинают применять серологические тесты с помощью антител (это куда более древний вид исследования – за открытие иммуноанализа в середине прошлого века Розалин Яглоу получила Нобелевскую премию еще в 1977 г., – но в сверхсовременном варианте, чтобы тестировать быстро, в течение минут и с большой точностью) – это важно для выявления в том числе и бессимптомно переболевших.