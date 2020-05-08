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Российский фонд здоровья

Эпидемия должна привести к изменению здравоохранения и медицинской науки в России
Александр Кабанов , член-корреспондент РАН, профессор Университета Северной Каролины и МГУ
TASS

Пандемия заставила весь мир задуматься не только о лечении коронавируса, но и об устройстве здравоохранения в целом. Первое и самое очевидное: здравоохранение – величайшая ценность для общества. Второе: последствия пандемии могли быть несоизмеримо хуже, если бы не современная биомедицинская наука. Сто лет назад от «испанки» лечили вазелином в нос и виски внутрь. Сегодня в арсенале врачей – столетний опыт медицинской науки и возможность быстро применить накопленные знания.

Полимеразная цепная реакция, позволившая быстро и массово тестировать людей – свыше 30 млн тестов! – а также назначать карантин и определять, когда из него выходить, – относительно молодой метод, за него американский ученый Кэри Муллис получил Нобелевскую премию в 1993 г., патент истек только в 2005 г.

Теперь же для контроля над эпидемией начинают применять серологические тесты с помощью антител (это куда более древний вид исследования – за открытие иммуноанализа в середине прошлого века Розалин Яглоу получила Нобелевскую премию еще в 1977 г., – но в сверхсовременном варианте, чтобы тестировать быстро, в течение минут и с большой точностью) – это важно для выявления в том числе и бессимптомно переболевших.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных