Что упустили власти при COVID-19

Что упустили власти при COVID-19Инфекция прорвала все шесть рубежей обороны
Российские власти приняли меры против коронавируса, аналогичные тем, что приняли и другие страны, но исполнено все было с опозданием и ошибками, и эпидемию сдержать не удалось.
В среду Россия в третий раз стала лидером по количеству выявленных за день случаев заражения SARS-CoV-2: свыше 10 500 человек, в США – менее 9000, третья Бразилия с почти 7000; среда была уже четвертым днем, когда инфицированных в России выявлено более 10 000. Власти и околовластные комментаторы считают ответственными за эти данные исключительно россиян, которые нарушают принудительную самоизоляцию.
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