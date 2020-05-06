Что упустили власти при COVID-19

В среду Россия в третий раз стала лидером по количеству выявленных за день случаев заражения SARS-CoV-2: свыше 10 500 человек, в США – менее 9000, третья Бразилия с почти 7000; среда была уже четвертым днем, когда инфицированных в России выявлено более 10 000. Власти и околовластные комментаторы считают ответственными за эти данные исключительно россиян, которые нарушают принудительную самоизоляцию.