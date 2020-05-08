Как Техас не стал принудительно сокращать добычу нефти

Как Техас не стал принудительно сокращать добычу нефтиДогматическая идеология против коллективных действий
На заседании Техасской железнодорожной комиссии (ТЖК; регулятор нефтегазовой отрасли в главном нефтяном штате США) 5 мая была отклонена идея ввести в штате ограничительные меры на добычу – до выравнивания мирового баланса спроса и предложения. Баланс, решила комиссия, установят рыночные силы.
Кухня процесса
Идея состояла в том, чтобы сократить на 20% добычу всех производителей в Техасе – кроме тех, у кого средневзвешенная добыча со всех скважин в январе 2020 г. была менее 1000 баррелей в сутки, – и каждый месяц обсуждать, не снять ли или не скорректировать ли ограничение. Ориентироваться ТЖК предлагала на действия других нефтедобывающих стран и штатов США и действовать в кооперации с ними, а целью ограничений было не допустить переполнения нефтехранилищ.
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