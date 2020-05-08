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Как Техас не стал принудительно сокращать добычу нефти

Догматическая идеология против коллективных действий
Андрей Конопляник , доктор экономических наук, профессор
Eric Gay / AP

На заседании Техасской железнодорожной комиссии (ТЖК; регулятор нефтегазовой отрасли в главном нефтяном штате США) 5 мая была отклонена идея ввести в штате ограничительные меры на добычу – до выравнивания мирового баланса спроса и предложения. Баланс, решила комиссия, установят рыночные силы.

Кухня процесса

Идея состояла в том, чтобы сократить на 20% добычу всех производителей в Техасе – кроме тех, у кого средневзвешенная добыча со всех скважин в январе 2020 г. была менее 1000 баррелей в сутки, – и каждый месяц обсуждать, не снять ли или не скорректировать ли ограничение. Ориентироваться ТЖК предлагала на действия других нефтедобывающих стран и штатов США и действовать в кооперации с ними, а целью ограничений было не допустить переполнения нефтехранилищ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных