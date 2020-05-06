Штат Техас отказался от обязательного сокращения добычи нефти

«Хранилища нефти заполняются повсюду. Танкеры с нефтью стоят у берегов. Техасская железнодорожная комиссия получила запросы от нескольких компаний среднего бизнеса на хранение нефти в трубопроводах. Вскоре, возможно, некуда будет поставлять нефть, произведенную в США», — написал накануне заседания Ситтон на своем сайте. По его словам, низкие цены на нефть и нехватка инфраструктуры могут уничтожить энергетическую отрасль Техаса. Однако обсуждение в комиссии «переросло в философскую дискуссию о «свободном рынке», пишет Ситтон. Он отметил, что, по прогнозам экономистов, когда экономика снова начнет работать, произойдет резкий скачок спроса на нефть и цены вырастут. Но добыча нефти будет сокращена и «похоже, что большинство этих потерь придет из Соединенных Штатов» из-за быстрого закрытия сланцевых скважин, банкротств и отсутствия государственной поддержки отрасли, считает он.