Штат Техас отказался от обязательного сокращения добычи нефти

Штат Техас отказался от обязательного сокращения добычи нефтиКомпании сами решат, насколько снижать производство
5 мая Техасская железнодорожная комиссия – регулятор отрасли в главном нефтяном штате США — решила не вводить обязательное пропорциональное сокращение добычи нефтяными компаниями штата. Комиссия приняла решение о приоритетной поддержке компаний, производящих до 1 000 баррелей в день, снятии ряда ограничений на консервацию и открытие скважин, а также о хранении нефти в альтернативных хранилищах.
Против обязательного сокращения добычи были два из трех членов комиссии — ее председатель Уэйн Кристиан и комиссар Кристи Крэддик. «Это решение позволяет компаниям из Техаса, а не правительству, самим решать, какое сокращение производства имеет для них смысл, пока они переживают шторм на нестабильном рынке», — сказал Кристиан (его слова приведены в пресс-релизе комиссии).
Комиссар Райан Ситтон выступал за пропорциональное сокращение добычи. Ранее он заявлял, что глобальную добычу нужно снизить на 20 млн баррелей в сутки, иначе хранилища вскоре заполнятся, и тогда миру придется сокращать добычу уже 30 млн баррелей в сутки.
На решение комиссии повлияла политика, которая помешала регулятору «выполнить свою работу», написал Ситтон в своем твиттере после заседания.
Кризис на мировом нефтяном рынке связан с падением спроса на топливо из-за коронавируса и действий правительств по борьбе с ним, что привело к снижению цен на нефть. Ситуация усугубилась в начале марта, когда Россия, Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие страны не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+, ограничивающей добычу. В результате цена нефти Brent в конце марта опускалась до $22 за баррель, хотя в начале года она стоила около $66.
12 апреля соглашению все-таки было достигнуто, участники сделки договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне с постепенным повышением добычи в течение двух лет. О возможном сокращении говорили также страны, не входящие в сделку. Министр энергетики США Дэн Бруйетт заявлял, что к концу 2020 г. производство нефти в США может снизиться почти на 2 млн баррелей в день, но по рыночным причинам. По данным Международного энергетического агентства, сделка ОПЕК+ не приведет к немедленному равновесию на рынке, предложение продолжит превышать спрос примерно на 12 млн баррелей в день.
Больше всего цены падали на американскую нефть WTI. 20 апреля майские фьючерсы этой марки продавались по отрицательной цене — держатели фьючерсов доплачивали покупателям нефти по $40 за баррель, чтобы избавиться от купленных ранее контрактов. 5 мая на Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) цена на WTI с поставками в июне поднялась с $21,24 до $24,44 за баррель.
Как следует из материалов Техасской железнодорожной комиссии, о пропорциональном сокращении производства в штате попросили нефтяные компании Pioneer Natural Resources и Parsley Energy. Крупные производители выступили против этого, заявив, что добыча снизится по экономическим причинам, пишут местные СМИ.
Владельцы американских нефтепроводов опасаются, что из-за переизбытка нефти трейдеры начнут хранить в трубах нефть и нефтепродукты до тех пор, пока цены на них не вырастут. Они требует от клиентов доказательств, что у них есть покупатель или место для разгрузки нефти, написало в конце марта Bloomberg.
«Хранилища нефти заполняются повсюду. Танкеры с нефтью стоят у берегов. Техасская железнодорожная комиссия получила запросы от нескольких компаний среднего бизнеса на хранение нефти в трубопроводах. Вскоре, возможно, некуда будет поставлять нефть, произведенную в США», — написал накануне заседания Ситтон на своем сайте. По его словам, низкие цены на нефть и нехватка инфраструктуры могут уничтожить энергетическую отрасль Техаса. Однако обсуждение в комиссии «переросло в философскую дискуссию о «свободном рынке», пишет Ситтон. Он отметил, что, по прогнозам экономистов, когда экономика снова начнет работать, произойдет резкий скачок спроса на нефть и цены вырастут. Но добыча нефти будет сокращена и «похоже, что большинство этих потерь придет из Соединенных Штатов» из-за быстрого закрытия сланцевых скважин, банкротств и отсутствия государственной поддержки отрасли, считает он.
Добыча в США и так падает — сильнее, чем любые возможные ограничения, о которых могли бы договориться производители, количество активных буровых станков снизилось вдвое, говорит аналитик Fitch Дмитрий Маринченко. Он отметил, что страны, не вошедшие в сделку ОПЕК+, вряд ли массово пойдут на добровольное снижение добычи, лишние объемы уберет рынок. «Американский рынок ждет волна банкротств и консолидация, но это не помешает добычи вновь вырасти тогда, когда восстановиться спрос и за ним цены», — считает Маринченко.