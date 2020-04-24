Многим американским нефтяникам грозит банкротство

Производителям нефти в Мексиканском заливе тоже приходится прекращать добычу, пишет The Wall Street Journal. В 2019 г. они добывали почти 2 млн баррелей в день, или около 15% от всей нефтедобычи США. Если разработчики сланцевых месторождений могут быстро прекращать и возобновлять бурение, то для работающих на шельфе компаний этот процесс сложнее и дороже. Поэтому их деятельность будет дольше влиять на уровень добычи в будущем. Некоторые небольшие компании уже приостановили работу в заливе, но на их долю приходилось только 11% добычи в регионе, а остальные 89% – на долю таких гигантов, как BP и ExxonMobil, согласно исследованию Бюро безопасности и экологического правоприменения (BSEE) за 2017 г.