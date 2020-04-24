Многим американским нефтяникам грозит банкротство

Многим американским нефтяникам грозит банкротствоГосударству будет сложно их поддержать
США стали крупнейшим в мире производителем нефти благодаря сланцевой революции. Но сейчас энергетический сектор переживает тяжелейший кризис из-за резкого падения спроса и цен на нефть. Проблемы испытывают все участники отрасли, от нефтесервисных компаний до операторов трубопроводов.
Президент США Дональд Трамп обещает помочь нефтяникам, но сделать это непросто.
Пострадали все
Производители сланцевой нефти в США еще до обвала нефтяных котировок находились под давлением инвесторов, недовольных их финансовыми результатами и высоким уровнем долга. В этом году ситуация сильно ухудшилась. Мировой спрос на нефть резко снизился из-за пандемии коронавируса, в апреле он сократится почти на 30%, по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА). Кроме того, участники соглашения ОПЕК+, включая Россию, не сразу смогли договориться о дополнительном сокращении добычи, что ускорило падение цен на нефть. Из-за избытка предложения и нехватки места в коммерческих нефтехранилищах 20 апреля стоимость майских фьючерсов на североамериканскую нефть WTI впервые стала отрицательной.
Одна из крупнейших нефтяных компаний в Северной Дакоте – Whiting Petroleum – объявила о банкротстве в начале апреля. Ожидается, что другие разработчики сланцевых месторождений в ближайшие недели последуют ее примеру, пишет Reuters со ссылкой на источники в энергетическом и банковском секторе. По оценкам специализирующейся на энергетике юридической фирмы Haynes and Boone, дополнительное финансирование требуется примерно половине из 60 крупнейших независимых производителей нефти в США.
Правда, компании обычно банкротятся по статье 11 кодекса о банкротствах США, которая предусматривает заморозку выплат по долгу, переговоры с кредиторами о реструктуризации его и бизнеса. Так что в итоге из процедуры банкротства многие могут выйти с уменьшенным долговым бременем, что позволит снизить себестоимость добычи. Именно так было после череды банкротств, спровоцированных обвалом нефти в 2014–2016 гг.
Пока же компании стараются сократить добычу. Количество работающих в США буровых установок за неделю по 17 апреля сократилось до 438 по сравнению с 504 неделей ранее и 825 год назад, по данным Baker Hughes. Но этого пока недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса.
Производителям нефти в Мексиканском заливе тоже приходится прекращать добычу, пишет The Wall Street Journal. В 2019 г. они добывали почти 2 млн баррелей в день, или около 15% от всей нефтедобычи США. Если разработчики сланцевых месторождений могут быстро прекращать и возобновлять бурение, то для работающих на шельфе компаний этот процесс сложнее и дороже. Поэтому их деятельность будет дольше влиять на уровень добычи в будущем. Некоторые небольшие компании уже приостановили работу в заливе, но на их долю приходилось только 11% добычи в регионе, а остальные 89% – на долю таких гигантов, как BP и ExxonMobil, согласно исследованию Бюро безопасности и экологического правоприменения (BSEE) за 2017 г.
Среднесуточная добыча нефти в США сократилась с 13 млн баррелей в середине февраля до 12,2 млн баррелей к середине апреля, по данным Управления энергетической информации (EIA). Оно прогнозирует, что в IV квартале 2020 г. добыча сократится до 11,04 млн баррелей.
Снижение активности нефтяников вынуждает урезать расходы и нефтесервисные компании. Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes уже объявили о планах сократить сотрудников. По оценкам Rystad Energy, в этом году нефтесервисные компании уволят по всему миру 21% работников, или около 1 млн человек, в том числе 220 000 в США.
Банкротство также грозит некоторым нефтеперерабатывающим компаниям и операторам трубопроводов, рассказали Reuters участники отрасли. Причем последние считаются наиболее уязвимыми, поскольку они активно использовали заемные средства для прокладки труб к сланцевым месторождениям, когда нефть стоила дороже. «Последствия обвала цен почувствуют все участники отрасли», – приводит агентство слова Бадди Кларка, партнера Haynes and Boone.
Вашингтон пока не может помочь
21 апреля Трамп пообещал в Twitter никогда не допустить краха нефтегазовой отрасли США: «Я поручил министрам энергетики и финансов разработать план [финансовой поддержки сектора], чтобы защитить эти важные компании и рабочие места».
У Белого дома есть несколько вариантов помощи. Один из них – ввести пошлины на импорт нефти. Его предлагают руководители некоторых компаний, например гендиректор Continental Resources Гарольд Хэмм. Но большинство участников отрасли против, поскольку это создаст проблемы нефтепереработчикам, работающим с иностранными сортами нефти. Некоторые республиканцы также хотят, чтобы Трамп заставил Саудовскую Аравию еще сильнее сократить добычу.
Другой вариант, который Трамп предложил еще в марте, – заполнить стратегические нефтяные резервы, которые были созданы после нефтяного кризиса 1973 г. Когда стоимость фьючерсов на нефть WTI стала отрицательной, президент снова заявил, что государство для этих целей могло бы купить у компаний 75 млн баррелей.
Но этого будет недостаточно, говорят нефтяники, к тому же из-за логистических проблем сейчас сложно доставить нефть в эти хранилища, находящиеся на побережье Мексиканского залива. «Не думаю, что [заполнение стратегического резерва] окажет значительную поддержку техасцам», – приводит Reuters слова Эда Лонганекера, президента Техасской ассоциации независимых нефтепроизводителей и владельцев роялти. Вместо этого Ассоциация независимых нефтепроизводителей Америки (IPAA) попросила у властей помощи в виде таких мер, как снижение роялти и доступ к федеральным программам кредитования.
Кроме того, в марте демократическая партия, имеющая большинство в палате представителей, уже заблокировала финансирование программы по заполнению стратегических резервов, потребовав выделить не меньше средств на поддержку зеленой энергетики. Некоторые демократы в принципе выступают против помощи нефтяному сектору, призывая больше заботиться об экологии. «Если Трамп попросит спасти нефтяные компании, напомните ему об услугах, которые он уже оказал им, например, о его попытках отменить меры безопасности, принятые после» взрыва на нефтяной платформе BP в Мексиканском заливе в 2010 г., заявил сенатор-демократ Крис Ван Холлен.