Кто мог пострадать от падения цены нефти ниже нуля

Чехарда на нефтяном рынке, где цены в последние недели легко меняют направление и растут или падают на 10–20–30% в день, уже привела к тому, что на прошлой неделе о банкротстве объявила сингапурская Hin Leong Trading, один из крупнейших трейдеров на азиатском энергетическом рынке. По мнению некоторых аналитиков, падение котировок WTI в понедельник ниже нуля могло быть вызвано в том числе тем, что кто-то из участников рынка пытался продать фьючерсы, чтобы выйти в деньги из-за маржин-коллов, пишет WSJ.