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Кто мог пострадать от падения цены нефти ниже нуля

В убытке инвесторы крупнейшего биржевого фонда нефти, а брокеры расплачиваются за клиентов
Михаил Оверченко
Reuters

Падение цены майского фьючерса на нефть WTI в понедельник на 306% до отрицательных значений перевернуло рынок с ног на голову. «Всё, чему нефтяные аналитики и трейдеры научились за последние 50 или 100 лет, оказалось под вопросом. Все в шоке», – сказал The Wall Street Journal Юджин Вайнберг, начальник отдела анализа сырьевых рынков Commerzbank. Эти события привели к серьезным потерям для некоторых участников, о которых постепенно становится известно. 

Чехарда на нефтяном рынке, где цены в последние недели легко меняют направление и растут или падают на 10–20–30% в день, уже привела к тому, что на прошлой неделе о банкротстве объявила сингапурская Hin Leong Trading, один из крупнейших трейдеров на азиатском энергетическом рынке. По мнению некоторых аналитиков, падение котировок WTI в понедельник ниже нуля могло быть вызвано в том числе тем, что кто-то из участников рынка пытался продать фьючерсы, чтобы выйти в деньги из-за маржин-коллов, пишет WSJ. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных