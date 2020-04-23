Кто мог пострадать от падения цены нефти ниже нуля

Кто мог пострадать от падения цены нефти ниже нуляВ убытке инвесторы крупнейшего биржевого фонда нефти, а брокеры расплачиваются за клиентов
Падение цены майского фьючерса на нефть WTI в понедельник на 306% до отрицательных значений перевернуло рынок с ног на голову. «Всё, чему нефтяные аналитики и трейдеры научились за последние 50 или 100 лет, оказалось под вопросом. Все в шоке», – сказал The Wall Street Journal Юджин Вайнберг, начальник отдела анализа сырьевых рынков Commerzbank. Эти события привели к серьезным потерям для некоторых участников, о которых постепенно становится известно.
Чехарда на нефтяном рынке, где цены в последние недели легко меняют направление и растут или падают на 10–20–30% в день, уже привела к тому, что на прошлой неделе о банкротстве объявила сингапурская Hin Leong Trading, один из крупнейших трейдеров на азиатском энергетическом рынке. По мнению некоторых аналитиков, падение котировок WTI в понедельник ниже нуля могло быть вызвано в том числе тем, что кто-то из участников рынка пытался продать фьючерсы, чтобы выйти в деньги из-за маржин-коллов, пишет WSJ.