Как цена может упасть на 306%Невиданные времена породили невиданные показатели на нефтяном рынке
Считается, что цена чего-либо не может упасть более чем на 100%, ведь снижение на 100% – это попросту падение до нуля. Однако 20 апреля войдет в историю рынков как день, когда случилось сразу несколько событий, которых, казалось, не может быть, потому что не может быть никогда.
Цена майского фьючерса на американскую нефть WTI изменилась в понедельник на минус 305,97%, показывал по окончании торгов сайт Bloomberg. В номинальном выражении баррель нефти подешевел на $55,9 – такого обвала за один день еще не было ни разу с 1983 г., когда начались биржевые торги WTI (да и за всю предыдущую историю тоже). Еще одно невероятное событие – если в пятницу торги завершились на отметке $18,27, то в понедельник – на минус $37,63 за баррель.
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