Как цена может упасть на 306%

Цена майского фьючерса на американскую нефть WTI изменилась в понедельник на минус 305,97%, показывал по окончании торгов сайт Bloomberg. В номинальном выражении баррель нефти подешевел на $55,9 – такого обвала за один день еще не было ни разу с 1983 г., когда начались биржевые торги WTI (да и за всю предыдущую историю тоже). Еще одно невероятное событие – если в пятницу торги завершились на отметке $18,27, то в понедельник – на минус $37,63 за баррель.