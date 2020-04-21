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Как цена может упасть на 306%

Невиданные времена породили невиданные показатели на нефтяном рынке
Михаил Оверченко

Считается, что цена чего-либо не может упасть более чем на 100%, ведь снижение на 100% – это попросту падение до нуля. Однако 20 апреля войдет в историю рынков как день, когда случилось сразу несколько событий, которых, казалось, не может быть, потому что не может быть никогда.

Цена майского фьючерса на американскую нефть WTI изменилась в понедельник на минус 305,97%, показывал по окончании торгов сайт Bloomberg. В номинальном выражении баррель нефти подешевел на $55,9 – такого обвала за один день еще не было ни разу с 1983 г., когда начались биржевые торги WTI (да и за всю предыдущую историю тоже). Еще одно невероятное событие – если в пятницу торги завершились на отметке $18,27, то в понедельник – на минус $37,63 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных