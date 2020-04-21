Инвесторы могли потерять сотни миллионов рублей на обвале нефтяных цен

Инвесторы могли потерять сотни миллионов рублей на обвале нефтяных ценМосковская биржа и брокеры оказались не готовы к отрицательным ценам WTI
Московская биржа около двух часов ночи 21 апреля сообщила об остановке торгов майскими фьючерсами на североамериканскую нефть WTI. 21 апреля – день экспирации фьючерсов, то есть поставки по заключенным контрактам. Они, сообщила биржа, будут исполняться по цене минус $37,63 – такова была стоимость майского фьючерса WTI по итогам торгов 20 апреля на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX).
20 апреля вошел в историю нефтяного рынка: майские фьючерсы на WTI сначала подешевели на NYMEX до $0,01 за баррель, а после 21:00 мск котировки и вовсе оказались отрицательными. Майские фьючерсы торговались по -$40 за баррель. Это означало, что продавцам нефти пришлось доплачивать покупателям, лишь бы они забрали сырье. Сейчас майские фьючерсы WTI торгуются по $1,8 на NYMEX.
Свои действия биржа объясняла тем, что брокерские и ее клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку. Московская биржа попросила CME Group (входят NYMEX, Чикагская торговая палата и Чикагская товарная биржа) разъяснить, как использовать в расчетах отрицательную цену майского фьючерса WTI, говорит представитель биржи, а также сообщить о возможных планах изменения правил определения цены исполнения контракта. Если CME Group изменит цену майского контракта, Московская биржа рассмотрит возможность перерасчета цены экспирации соответствующего контракта для своих клиентов, добавил представитель биржи.
В отличие от Московской биржи, CME Group была готова к отрицательным значениям котировок. Группа еще в начале месяца обновила свои системы для обработки отрицательных цен и предупреждала партнеров о том, что котировки могут стать отрицательными или нулевыми. Более того, 8 апреля CME Group уведомила клиринговые фирмы и клиентов о том, что у нее есть план на случай, «если основные цены на энергоносители продолжат падать к нулю в ближайшие месяцы», а также если нефть марки WTI упадут в пределах или ниже определенного диапазона.
Биржа проводила торги 20 апреля, но к 19:23 мск цена майского фьючерса достигла $8,84 – нижней границы ценового коридора, и система перестала принимать заявки с меньшими ценами. Для каждого фьючерсного контракта расчет верхней и нижней границы ценового коридора происходит по определенному клиринговым центром алгоритму.
Инвесторы в шоке
На Московской бирже торгуются фьючерсы на нефть двух марок: Brent и WTI. Подавляющая часть активности инвесторов сосредоточена в контрактах на нефть марки Brent, говорит представитель биржи: среднемесячный объем торгов фьючерсом на нефть марки Brent составляет 2,6 трлн руб., а на WTI – 2,9 млрд.
На момент, когда цена майского фьючерса WTI достигла нижней границы ценового коридора, на Московской бирже было открыто 74 362 позиции 898 клиентами из которых 84% – физических лица (752 человека). У них былми открыты преимущественно длинные позиции. То есть снижение цены на NYMEX несло им потери.
«Мы могли только наблюдать за падением котировок на бирже NYMEX до уровня -$40 и не могли ничего предпринять», — говорит инвестор Михаил Першин, торгующий нефтяными фьючерсами на Московской бирже. По его словам, из-за остановки торгов группа инвесторов из более 250 человек получила убытки до 50 000 до 15 млн руб. Они считают поведение биржи некорректным: по их мнению, надо было позволить продолжить торги 21 апреля – они намерены жаловаться в ЦБ. По словам Першина, те, кто был в длинной позиции, могли избежать убытков, если бы утром открылись нормальные торги.
«Ведомости» ожидают ответа биржи и ЦБ.
Сколько потеряли
Потери частных инвесторов, по расчетам «Алор брокера», могли составить до 1 млрд руб. По данным биржи, в момент остановки торгов у них было открыто длинных позиций на 25 400 больше, чем коротких. В каждом контракте 10 баррелей. Умножив это на $46,5 разницы между ценой остановки торгов ($8,84) и расчетной ценой (минус $37,63) при курсе 75 руб./$ получается 885 млн руб. Обычно 80% позиций частных инвесторов приходится на ближайший по сроку контракт, говорит представитель «Алор брокера», – в таком случае их потери можно оценить примерно в 700 млн руб.
Оценить долю физических лиц в общем объеме средств, которые не смогли закрыть позиции из-за биржевых ограничений затруднительно, скорее всего, речь идет о сотнях миллионов рублей, считает директор по брокерскому бизнесу «БКС Брокер» Олег Чихладзе.
В «Алор брокер» поступают жалобы от клиентов, говорит его представитель. С другой стороны, продолжает он, биржа действовала в соответствии со своими регламентами и произвела расчет фьючерсов по цене, определенной в описании контракта. Жалоб от клиентов в адрес «БКС брокера» пока не поступало, так как ситуация инициирована регламентном торгов биржи, говорит Чихладзе, добавляя, что компания ведет диалог со всеми заинтересованными сторонами.
Прибыль от других инструментов, используемых в торговой стратегии (фьючерсы редко покупаются отдельно, чаще используются комбинации, например, из контрактов с разными сроками экспирации – «Ведомости»), не компенсировала инвесторам потери от майский фьючерсов на WTI, говорит Першин: «В 10 утра все остальные контракты были принудительно закрыты [чтобы исполнить обязательства перед биржей]. Они может быть и принесли бы небольшую компенсацию, продержись они чуть дольше».
Выхода не было
В отличие от основной (дневной) сессии на дополнительной (вечерней) согласно правилам торгов, клиринга и методики определения риск-параметров на срочном рынке автоматического изменения границ ценовых коридоров не предусмотрено, объясняет представитель биржи: вечером рынок менее ликвиден, и это дает дополнительную защиту участникам торгов от необоснованного движения цены.
Если бы торги не приостановили, жалоб было бы еще больше, уверен сотрудник инвестиционной компании, участвовавший в обсуждении этой коллизии с биржей. Расчеты по контрактам WTI на Московской бирже проходят по цене, сложившейся в Нью-Йорке в последний торговый день, предшествующий дню исполнения, напоминает он, соответственно, сегодня расчетная цена все равно уже известна, и необходимости в торгах, в целом, не было. Биржа обсуждала с рынком, что делать при уходе нефтяных контрактов в отрицательную зону, говорит собеседник «Ведомостей», и при нынешнем регламенте и ситуации на рынке приостановка торгов была, по его мнению, наиболее правильным решением: «Это позволило сдержать убытки прежде всего непрофессиональных инвесторов, а судя по данным биржи, именно физлица в основном держат позиции в этих контрактах».
Если бы торги продолжились, есть риск, что розничные инвесторы из-за ажиотажа вокруг котировок WTI попытались бы купить контракты в расчете на заработок, но в итоге купили бы их по цене выше расчетной и зафиксировали убыток, рассуждает собеседник «Ведомостей». Держатели длинных позиций не выиграли бы, потому что все равно не успели бы опередить профучастников и продать по более высоким ценам сегодня, продолжает он: «Те же, кто держит короткие позиции, все равно не пострадают, так как контракт в любом случае исполнится по отрицательной цене». В будущем биржа, вероятно, могла бы изменить регламент торгов расчетов, например проводить расчеты по цене за пять дней до исполнения контракта, допускает он. Но в текущей ситуации она бы уже не могла изменить регламент по действующим контрактам – это может поставить участников рынка в неравные условия, подчеркивает он.
Можно было бы продолжить торги, но для этого от торговых систем брокеров требовалось бы умение работать с отрицательными котировками, говорит предправления ИК «Финам» Владислав Кочетков: пока такой уверенности нет, а значит есть риск, что при уходе в отрицательную зону котировок торговые системы могли бы встать и парализовать рынок. Поэтому решение биржи было, вероятно, единственно верным, считает Кочетков.