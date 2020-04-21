Инвесторы могли потерять сотни миллионов рублей на обвале нефтяных цен

Если бы торги продолжились, есть риск, что розничные инвесторы из-за ажиотажа вокруг котировок WTI попытались бы купить контракты в расчете на заработок, но в итоге купили бы их по цене выше расчетной и зафиксировали убыток, рассуждает собеседник «Ведомостей». Держатели длинных позиций не выиграли бы, потому что все равно не успели бы опередить профучастников и продать по более высоким ценам сегодня, продолжает он: «Те же, кто держит короткие позиции, все равно не пострадают, так как контракт в любом случае исполнится по отрицательной цене». В будущем биржа, вероятно, могла бы изменить регламент торгов расчетов, например проводить расчеты по цене за пять дней до исполнения контракта, допускает он. Но в текущей ситуации она бы уже не могла изменить регламент по действующим контрактам – это может поставить участников рынка в неравные условия, подчеркивает он.