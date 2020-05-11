Тройной шок и экономическая политика

В марте 2020 г. российская экономика столкнулась с тремя шоками. Во-первых, с пандемией коронавируса, во-вторых, падением нефтяных цен, в-третьих, падением спроса на российский экспорт из-за замедления роста мировой экономики. Перечисленные факторы негативно воздействуют как на внутренний спрос, так и на предложение товаров и услуг. Тем не менее Минэкономразвития зафиксировало рост ВВП на 1% в марте и на 1,8% в I квартале текущего года.