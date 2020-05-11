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Тройной шок и экономическая политика

Потери от пандемии надо покрыть из общественных сбережений
Алексей Ведев , доктор экономических наук, заведующий лабораторией структурных исследований РАНХиГС, заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара
Максим Слуцкий / ТАСС

В марте 2020 г. российская экономика столкнулась с тремя шоками. Во-первых, с пандемией коронавируса, во-вторых, падением нефтяных цен, в-третьих, падением спроса на российский экспорт из-за замедления роста мировой экономики. Перечисленные факторы негативно воздействуют как на внутренний спрос, так и на предложение товаров и услуг. Тем не менее Минэкономразвития зафиксировало рост ВВП на 1% в марте и на 1,8% в I квартале текущего года.

Строятся различные сценарии выхода из пандемии. В зависимости от сроков снятия режима самоизоляции падение ВВП в 2020 г. оценивается в 5–15%. Сохранение низких цен на нефть и медленного роста мировой экономики оценивается как свершившийся факт.

Антикризисные меры проделали эволюцию от налоговых каникул и кредитов с низкими процентными ставками до осознания необходимости прямого финансирования предприятий. Возможность финансирования населения пока отрицается правительством, но дискуссия продолжается, пока дело дошло только до выплат нуждающимся семьям с детьми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных