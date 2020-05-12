Религиозная зараза

Чтобы не допустить распространения инфекции, по всему миру временно закрывались мечети, храмы, синагоги, буддийские и сикхские храмы. Тяжело всем организованным религиям, поскольку им пришлось следовать указаниям светских властей. И смиряться с тем, что религиозные собрания оказались рассадником коронавируса – как и любые публичные собрания с большим числом людей.