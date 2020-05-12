Религиозная зараза

Религиозная заразаРусская православная церковь плохо справляется с коронавирусным кризисом
Эпидемия COVID-19 вмешалась в повседневную жизнь большинства конфессий. Многим религиозным сообществам вынужденные ограничения дались с трудом, но в Русской православной церкви (РПЦ) вспышка коронавирусной инфекции вызвала такие споры и конфликты, что они могут привести к переменам в ее жизни.
Чтобы не допустить распространения инфекции, по всему миру временно закрывались мечети, храмы, синагоги, буддийские и сикхские храмы. Тяжело всем организованным религиям, поскольку им пришлось следовать указаниям светских властей. И смиряться с тем, что религиозные собрания оказались рассадником коронавируса – как и любые публичные собрания с большим числом людей.
Католики и протестанты быстро согласились на ограничительные меры. Папа римский Франциск еще в марте перевел проповеди и мессы в Ватикане в формат видеотрансляций. Православные приняли ограничения с трудом, а некоторые священнослужители РПЦ открыто выступили против закрытия храмов во время пандемии, хотя патриарх Кирилл и призвал верующих молиться дома.