Вирус правды

Но все же самое большое влияние пандемия могла оказать на политику, пишет американский политолог Эдвард Люттвак в колонке для The Economist. Коронавирус оказался своего рода «вирусом правды», рассуждает Люттвак: где бы ни распространялся, везде раскрывал истинную суть политических режимов, целых обществ и международных институтов.