Вирус правды

Вирус правдыГосударство со всеми напастями борется одинаково – пропагандой
Коронавирус показал нелицеприятную истину: система госуправления в России, основанная на идее сверхцентрализации власти, плохо работает в ситуации кризиса.
Последствия пандемического кризиса будут, очевидно, длительными и затронут самые разные стороны жизни. Кое-что очевидно: удаленной работы станет больше, расцветет интернет-торговля. Видимо, будут пересмотрены основы систем здравоохранения в странах, которые не справились со вспышкой ковида.
Но все же самое большое влияние пандемия могла оказать на политику, пишет американский политолог Эдвард Люттвак в колонке для The Economist. Коронавирус оказался своего рода «вирусом правды», рассуждает Люттвак: где бы ни распространялся, везде раскрывал истинную суть политических режимов, целых обществ и международных институтов.