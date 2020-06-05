Начало бунтарского цикла

Происходящее на улицах американских городов – новый опыт для поколений тех, кому меньше пятидесяти. Подобного накала бунт на расовой почве достигал разве что в 1992 г., но только в Лос-Анджелесе, где суд оправдал полицейских, избивших (под видеокамеру) афроамериканца Родни Кинга. Чтобы увидеть Америку, почти полностью охваченную беспорядками, надо вернуться в 1967 г. Именно тогда по стране прокатились бунты, оставившие за собой множество жертв и разрушений. Один из центров тогдашних событий – Детройт – так и не оправился от последствий 1967 г. и потерял в следующие несколько лет две трети населения – оно уехало, чтобы забыть пережитый тогда страх.