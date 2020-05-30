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Беспорядки в США охватили еще ряд крупных городов

Протесты продолжились и после задержания полицейского, обвиняемого в убийстве Флойда
Дарья Коржова
Eric Miller / Reuters

Беспорядки в США, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, продолжились несмотря на задержание полицейского, обвиняемого в его убийстве, передает Reuters. Более того, протесты на четвертый день охватили еще несколько крупных городов: участников акции в Миннеаполисе поддержали жители Лос-Анджелеса, Денвера, Хьюстона, Атланты, Луисвилла, Вашингтона, Нью-Йорка.

В Миннеаполис для разгона протестующих прибыла национальная гвардия, в городе введен комендантский час. Но несмотря на это вечером в пятницу около 500 демонстрантов вновь пришли к разгромленному ранее полицейскому участку.

Позже другая группа демонстрантов собралась возле городского избиркома, они подожгли расположенный рядом банк и отделение почты. Полиция и нацгвардия применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.

Беспорядки в США продолжаются третьи сутки

На помощь властям Миннеаполиса направлены силы Национальной гвардии

В Вашингтоне десятки демонстрантов пришли к Белому дому, они скандировали: «Я не могу дышать» (это слова Флойда, которые он произносит на распространенном в интернете видео). В Нью-Йорке тысячи протестующих заполнили улицы возле арены Barclays Center. Полиция применила перцовые баллончики и дубинки для их разгона.

Тем не менее в пятницу вечером протестующих на улицах было меньше, чем в предыдущие дни, отмечает Reuters. Сотрудники правоохранительных органов не трогали демонстрантов, если те не учиняли беспорядков, пишет агентство.

25 мая группа белых полицейских арестовала Флойда около продуктового магазина из-за сообщения о том, что он расплатился с продавцом фальшивым чеком. Сцену задержания снял на видео и выложил в социальные сети один из прохожих. На записи видно, как полицейский на протяжении нескольких минут душит коленом лежащего на асфальте безоружного афроамериканца. Вскоре после этого Флойд скончался в больнице. Все четыре полицейских, участвовавших в его задержании, были уволены. Одному из них, Дереку Шовину, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, он задержан.

Ранее по теме: Бывший полицейский задержан в США после убийства афроамериканца
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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