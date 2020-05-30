Беспорядки в США охватили еще ряд крупных городов

Беспорядки в США охватили еще ряд крупных городовПротесты продолжились и после задержания полицейского, обвиняемого в убийстве Флойда
Беспорядки в США, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, продолжились несмотря на задержание полицейского, обвиняемого в его убийстве, передает Reuters. Более того, протесты на четвертый день охватили еще несколько крупных городов: участников акции в Миннеаполисе поддержали жители Лос-Анджелеса, Денвера, Хьюстона, Атланты, Луисвилла, Вашингтона, Нью-Йорка.
В Миннеаполис для разгона протестующих прибыла национальная гвардия, в городе введен комендантский час. Но несмотря на это вечером в пятницу около 500 демонстрантов вновь пришли к разгромленному ранее полицейскому участку.
Позже другая группа демонстрантов собралась возле городского избиркома, они подожгли расположенный рядом банк и отделение почты. Полиция и нацгвардия применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.
В Вашингтоне десятки демонстрантов пришли к Белому дому, они скандировали: «Я не могу дышать» (это слова Флойда, которые он произносит на распространенном в интернете видео). В Нью-Йорке тысячи протестующих заполнили улицы возле арены Barclays Center. Полиция применила перцовые баллончики и дубинки для их разгона.
Тем не менее в пятницу вечером протестующих на улицах было меньше, чем в предыдущие дни, отмечает Reuters. Сотрудники правоохранительных органов не трогали демонстрантов, если те не учиняли беспорядков, пишет агентство.
25 мая группа белых полицейских арестовала Флойда около продуктового магазина из-за сообщения о том, что он расплатился с продавцом фальшивым чеком. Сцену задержания снял на видео и выложил в социальные сети один из прохожих. На записи видно, как полицейский на протяжении нескольких минут душит коленом лежащего на асфальте безоружного афроамериканца. Вскоре после этого Флойд скончался в больнице. Все четыре полицейских, участвовавших в его задержании, были уволены. Одному из них, Дереку Шовину, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, он задержан.