Беспорядки в США продолжаются третьи сутки

Беспорядки в США продолжаются третьи суткиНа помощь властям Миннеаполиса направлены силы Национальной гвардии
В американском городе Миннеаполис и окрестностях введено чрезвычайное положение из-за массовых протестов, не прекращающихся уже три дня. По просьбе мэра города Джейкоба Фрея, на помощь местным властям направлены силы Национальной гвардии.
Протесты в крупнейшем городе северного штата Миннесота начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая группа белых полицейских арестовала его около продуктового магазина из-за сообщения о том, что он расплатился с продавцом фальшивым чеком. Сцену задержания снял на видео и выложил в социальные сети один из прохожих. На записи видно, как белый полицейский на протяжении нескольких минут душит коленом лежащего на асфальте безоружного афроамериканца. Вскоре после этого Флойд скончался в больнице. Все четыре полицейских, участвовавших в его задержании, были уволены, однако никого из них не задержали. По словам мэра Миннеаполиса, расследованием инцидента занимается ФБР.
На следующий день город охватили протесты. Сначала демонстрации носили мирный характер, а протестующие требовали справедливого наказания для полицейских, причастных к убийству, передает агентство Reuters. Но уже вечером 27 мая мирные акции переросли в столкновения с полицией, поджоги зданий и погромы магазинов, аптек и банков. В акциях принимали участие несколько сотен человек. В ответ на их действия полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули. К ночи с 28 на 29 мая ситуация обострилась еще сильнее: в частности, протестующие сожгли полицейский участок, где работал задержавший Флойда полицейский. Его сотрудники были эвакуированы. В результате протестов был почти полностью сожжен целый квартал, пострадали около 170 предприятий, сообщает CNN.
Президент США Дональд Трамп сразу после инцидента пообещал лично разобраться в ситуации. Позже он резко осудил протестующих, а также раскритиковал недостаточное противодействие им со стороны местных властей. «Я не могу стоять в стороне и наблюдать за тем, что происходит с великим американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие лидерства. Либо слабый леворадикальный мэр Джейкоб Фрей возьмет город под контроль, либо я отправлю туда Национальную гвардию и сделаю все как положено. Эти бандиты оскверняют память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Только что поговорил с губернатором [штата Миннесоты] Тимом Уолцем и сказал ему, что он всегда может рассчитывать на помощь военных. Как только возникнут какие-то сложности, мы возьмем на управление на себя, но, когда начнется мародерство, начнется и стрельба», - написал президент 28 мая в своем Twitter.
Однако социальная сеть скрыла текст поста президента США от пользователей, объяснив это тем, что его текст восхваляет насилие и тем самым нарушает правила пользования Twitter. Это произошло всего через несколько часов после того, как Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей. Скорее всего, распоряжение затронет ключевой 230 раздел закона о соблюдении пристойности в интернете, освобождающий онлайн-платформы от ответственности за материалы, которые на них размещают пользователи, сообщала ранее газета The Washington Post (WP). В то же время, запись Трампа может представлять собой предмет общественного интереса, поэтому Twitter сохранил доступ к ней. Текст поста можно прочитать по прямой ссылке, но ей нельзя поставить лайк или сделать ретвит.
Выражение «начнется мародерство, начнется и стрельба» (when the looting starts, the shooting starts), которое использовал Трамп, принадлежит Уолтеру Хедли, руководившему полицией Майями во время протестов после убийства Мартина Лютера Кинга-мл. в 1968 г. Исторический контекст этого выражения и его связь с насилием послужили причиной решения скрыть текст Трампа, передает The New York Times заявление Twitter. В целом, инцидент с убийством Джорджа Флойда напоминает случай 2014 г., когда афроамериканец Эрик Гарнер также умер от удушья в результате действий белого офицера полиции, напоминает издание Vox. Либеральные СМИ, а также правозащитные организации, например, «Black Lives Matter», указывают на систематическую расовую дискриминацию в действиях полиции. Так, по подсчетам WP, из всех людей, убитых при задержании правоохранительными органами в 2019 г., 23% составили афроамериканцы, при том что в целом их доля в населении США – около 13%. Доля афроамериканцев среди тех, кого задерживает полиция, тоже значительно выше их доли в населении – в 2017 г., по данным ФБР, она составила около 27%.
Протесты в Миннесоте могут поднять значение расовой повестки в президентской гонке, полагает издание The Hill. Недавно наиболее вероятный соперник Трампа на ноябрьских выборах Джозеф Байден уже назвал «не настоящими черными» тех афроамериканцев, которые предпочтут ему Трампа. Поддержка афроамериканского электората имела ключевое значение для победы Байдена, который был вице-президентом при Бараке Обаме, на демократических праймериз в большинстве штатов. Тем не менее, «не стоит воспринимать поддержку афроамериканцев как нечто само собой разумеющееся», — сказал директор Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения Деррик Джонсон в интервью CBS News. Позже Байден извинился за свои слова, назвав их «высокомерными». Теперь, пишет The Hill, убийство Флойда усилит общественное давление на Байдена с тем, чтобы тот выбрал кандидата в вице-президенты из числа афроамериканцев.