Беспорядки в США продолжаются третьи сутки

Президент США Дональд Трамп сразу после инцидента пообещал лично разобраться в ситуации. Позже он резко осудил протестующих, а также раскритиковал недостаточное противодействие им со стороны местных властей. «Я не могу стоять в стороне и наблюдать за тем, что происходит с великим американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие лидерства. Либо слабый леворадикальный мэр Джейкоб Фрей возьмет город под контроль, либо я отправлю туда Национальную гвардию и сделаю все как положено. Эти бандиты оскверняют память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Только что поговорил с губернатором [штата Миннесоты] Тимом Уолцем и сказал ему, что он всегда может рассчитывать на помощь военных. Как только возникнут какие-то сложности, мы возьмем на управление на себя, но, когда начнется мародерство, начнется и стрельба», - написал президент 28 мая в своем Twitter.