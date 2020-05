Беспорядки в США продолжаются третьи сутки

Выражение «начнется мародерство, начнется и стрельба» (when the looting starts, the shooting starts), которое использовал Трамп, принадлежит Уолтеру Хедли, руководившему полицией Майями во время протестов после убийства Мартина Лютера Кинга-мл. в 1968 г. Исторический контекст этого выражения и его связь с насилием послужили причиной решения скрыть текст Трампа, передает The New York Times заявление Twitter. В целом, инцидент с убийством Джорджа Флойда напоминает случай 2014 г., когда афроамериканец Эрик Гарнер также умер от удушья в результате действий белого офицера полиции, напоминает издание Vox. Либеральные СМИ, а также правозащитные организации, например, «Black Lives Matter», указывают на систематическую расовую дискриминацию в действиях полиции. Так, по подсчетам WP, из всех людей, убитых при задержании правоохранительными органами в 2019 г., 23% составили афроамериканцы, при том что в целом их доля в населении США – около 13%. Доля афроамериканцев среди тех, кого задерживает полиция, тоже значительно выше их доли в населении – в 2017 г., по данным ФБР, она составила около 27%.