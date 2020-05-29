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Twitter скрыл твит Трампа о протестах в Миннеаполисе

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Twitter скрыл из ленты твит президента США Дональда Трампа, в котором он говорил о введении войск в охваченный протестами город Миннеаполис. Трамп писал, что рассказал губернатору штата Миннесота Тиму Уолзу о поддержке армии, и добавил, что «начнется мародерство, начнется и стрельба». Твит Трампа нарушает правила социальной сети о героизации насилия, указано в сообщении на месте текста.

Твит Трампа можно прочитать по прямой ссылке, однако ей нельзя поставить лайк или сделать ретвит. Twitter сохранил доступ к записи, поскольку она может представлять собой предмет общественного интереса, написано в сообщении.

Столкновения между полицией и протестующими в Миннеаполисе начались 26 мая, после того как полицейские задержали и насмерть задушили 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Выражение «начнется мародерство, начнется и стрельба» (when the looting starts, the shooting starts), которое использовал Трамп, принадлежит Уолтеру Хедли, руководившему полицией Майями во время протестов после убийства Мартина Лютера Кинга-мл. в 1968 г. Исторический контекст этого выражения и его связь с насилием послужили причиной скрытия твита Трампа, передает The New York Times заявление Twitter.

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26 мая Twitter присвоил двум сообщениям Трампа маркировку с указанием, что твит может содержать недостоверную информацию, президент назвал это вмешательством республиканцев и пригрозил ужесточить регулирование интернет-платформ. 28 мая Трамп поручил Федеральной комиссии по связи и Федеральной торговой комиссии рассмотреть такую возможность и заявил, что платформы не смогут прикрываться защитой от ответственности, которую им дает закон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных