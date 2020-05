Twitter скрыл твит Трампа о протестах в Миннеаполисе

Столкновения между полицией и протестующими в Миннеаполисе начались 26 мая, после того как полицейские задержали и насмерть задушили 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Выражение «начнется мародерство, начнется и стрельба» (when the looting starts, the shooting starts), которое использовал Трамп, принадлежит Уолтеру Хедли, руководившему полицией Майями во время протестов после убийства Мартина Лютера Кинга-мл. в 1968 г. Исторический контекст этого выражения и его связь с насилием послужили причиной скрытия твита Трампа, передает The New York Times заявление Twitter.