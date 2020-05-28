Дональд Трамп недоволен Twitter

Очередной рост напряжения между президентом США и СМИ начался после того, как 26 мая социальная сеть Twitter добавила метки о недостоверности двух постов Трампа по поводу голосования по почте, которое организуют губернаторы-демократы в своих штатах. По мнению президента, его политические оппоненты используют ситуацию с коронавирусной инфекцией как предлог для мошенничества, которое будет возможно при заочном голосовании. «Почтовые ящики будут ограблены, избирательные бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем», – написал Трамп 24 мая.