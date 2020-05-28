Дональд Трамп недоволен Twitter

Дональд Трамп недоволен TwitterСоциальная сеть предлагает проверить его сообщения
Президент США Дональд Трамп пообещал строже регулировать, а в случае необходимости – блокировать социальные медиа, поскольку «республиканцы чувствуют, что они ограничивают высказывание консервативных позиций». Об этом Трамп написал в своем Twitter 27 мая. «Мы уже видели, как платформы пытались сделать это в 2016 г., и им это не удалось. Теперь мы не допустим даже таких попыток», – добавил он.
Очередной рост напряжения между президентом США и СМИ начался после того, как 26 мая социальная сеть Twitter добавила метки о недостоверности двух постов Трампа по поводу голосования по почте, которое организуют губернаторы-демократы в своих штатах. По мнению президента, его политические оппоненты используют ситуацию с коронавирусной инфекцией как предлог для мошенничества, которое будет возможно при заочном голосовании. «Почтовые ящики будут ограблены, избирательные бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем», – написал Трамп 24 мая.
Однако, по мнению экспертов, нет никаких доказательств того, что голосование по почте приведет к росту нарушений, подчеркивает американское издание The Hill. Поэтому соцсеть пометила эти сообщения специальным знаком, уведомляющим читателя об их возможной недостоверности и необходимости их дополнительной проверки. По словам представителей компании, «эти твиты содержат потенциально вводящую в заблуждение информацию о процессах голосования и были помечены, чтобы обеспечить дополнительный контекст вокруг почтовых бюллетеней».
В ответ президент заявил, что доверяет этой соцсети, но «они (Twitter) говорят, что мое заявление по поводу голосования по почте, которое может привести к массовой коррупции и фальсификации, является неверным, основываясь на проверке информации, проведенной фейковыми новостными службами CNN и Washington Post».
Кроме того, окружение президента обвинило Twitter во вмешательстве в предвыборную кампанию. «Мы всегда знали, что компании Кремниевой долины делают все возможное, чтобы помешать президенту Трампу донести свою повестку до избирателей», – цитирует The Hill руководителя избирательной кампании Трампа Бреда Парскейла. По его словам, «сотрудничество Twitter с предвзятыми фейковыми СМИ, которые якобы проводят проверку фактов, – это лишь дымовая завеса, которую компания использует, чтобы придать легитимности своей очевидной политической тактике».
На прошлой неделе газета The Wall Street Journal писала, что команда Трампа рассматривает возможность создания специальной комиссии, которая должна будет расследовать предвзятое отношение социальных медиа к республиканцам. «Предрасположенность технологических компаний к левым надо побороть или хотя бы показать, чтобы американцы понимали, с чем имеют дело», – сказал изданию чиновник из администрации президента.
Оппоненты Трампа уже не раз обвиняли компанию Twitter в том, что она никак не ограничивает возможность президента публиковать недостоверную и опасную информацию, а также угрозы и призывы к насилию, пишет издание Vox. Это противоречит правилам пользователей Twitter, дополненными в мае в связи с ростом числа постов, содержащих недостоверные сведения, например конспирологические теории о связи распространения коронавирусной инфекции с вышками мобильной связи 5G.
По мнению критиков Twitter, Трамп также нарушал эти правила – в частности, когда называл возможным лечение коронавируса с помощью гидроксихлорохина, лекарственного препарата против малярии. Twitter уже удалял посты подобного содержания, опубликованные президентом Бразилии Жаиром Болсонару и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, напоминает издание The Verge.
В то же время все сообщения Трампа до настоящего момента были исключением из пользовательских правил Twitter, поскольку считались ценными сами по себе с новостной точки зрения. Так, например, компания объясняла отсутствие реакции на сообщение Трампа с угрозами в адрес руководства Северной Кореи, указывает Vox. Однако Twitter решил маркировать твиты Трампа о голосовании по почте, поскольку «это касается важнейшего вопроса гражданской ответственности и выборов», сказал Vox представитель компании.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. Ожидается, что соперником действующего президента-республиканца будет Джо Байден. Он был вице-президентом США с 2009 по 2017 г., в апреле 2019 г. он начал кампанию за выдвижение от демократической партии на президентских выборах 2020 г. Из-за пандемии коронавируса многие штаты приняли решение о проведении праймериз по почте, а конгресс рассматривает такую возможность и для самих выборов.