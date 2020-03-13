Пандемия коронавируса повлияла на предвыборную кампанию в США

Шаги Трампа по борьбе с вирусом раскритиковал и его потенциальный противник на президентских выборах, бывший вице-президент Джозеф Байден. Его штаб организовал специальный комитет из врачей и экспертов, которые должны обеспечить безопасность кандидата, его помощников и избирателей, передает Reuters. Кроме того, из-за коронавируса Байден отменил запланированные поездки в Огайо, Флориду и Иллинойс, где во вторник пройдут очередные праймериз демократов. Байден сейчас опережает сенатора от Вермонта Берни Сандерса, который еще две недели назад был фаворитом гонки, но пока обещает бороться за выдвижение в президенты до конца. В то же время все больше демократов призывают его выйти из гонки как можно скорее, чтобы партия могла сосредоточиться на противостоянии с Трампом, отмечает The Hill.