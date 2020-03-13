Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Пандемия коронавируса повлияла на предвыборную кампанию в США

Кандидаты отменяют встречи с избирателями, но праймериз будут доведены до конца
Варвара Подругина
США временно запретили въезд прибывшим из Евросоюза (ЕС), заявил в среду президент Дональд Трамп /Reuters

США временно запретили въезд прибывшим из Евросоюза (ЕС), заявил в среду президент Дональд Трамп. Месячный запрет вступит в силу 13 марта, но не будет распространяться на прилетевших из Великобритании и Ирландии, исключения также сделают для американцев, прошедших тестирование на коронавирус. В своем телеобращении Трамп обвинил власти ЕС в том, что они не смогли предупредить распространение вируса, как это сделали США. Руководство ЕС уже осудило этот демарш. «Коронавирус – это глобальная проблема, требующая совместного решения, а не односторонних действий», – говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Евросовета Шарля Мишеля.

Шаги Трампа по борьбе с вирусом раскритиковал и его потенциальный противник на президентских выборах, бывший вице-президент Джозеф Байден. Его штаб организовал специальный комитет из врачей и экспертов, которые должны обеспечить безопасность кандидата, его помощников и избирателей, передает Reuters. Кроме того, из-за коронавируса Байден отменил запланированные поездки в Огайо, Флориду и Иллинойс, где во вторник пройдут очередные праймериз демократов. Байден сейчас опережает сенатора от Вермонта Берни Сандерса, который еще две недели назад был фаворитом гонки, но пока обещает бороться за выдвижение в президенты до конца. В то же время все больше демократов призывают его выйти из гонки как можно скорее, чтобы партия могла сосредоточиться на противостоянии с Трампом, отмечает The Hill.

Вы видите 50% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.