Пандемия коронавируса повлияла на предвыборную кампанию в США
США временно запретили въезд прибывшим из Евросоюза (ЕС), заявил в среду президент Дональд Трамп. Месячный запрет вступит в силу 13 марта, но не будет распространяться на прилетевших из Великобритании и Ирландии, исключения также сделают для американцев, прошедших тестирование на коронавирус. В своем телеобращении Трамп обвинил власти ЕС в том, что они не смогли предупредить распространение вируса, как это сделали США. Руководство ЕС уже осудило этот демарш. «Коронавирус – это глобальная проблема, требующая совместного решения, а не односторонних действий», – говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Евросовета Шарля Мишеля.
Шаги Трампа по борьбе с вирусом раскритиковал и его потенциальный противник на президентских выборах, бывший вице-президент Джозеф Байден. Его штаб организовал специальный комитет из врачей и экспертов, которые должны обеспечить безопасность кандидата, его помощников и избирателей, передает Reuters. Кроме того, из-за коронавируса Байден отменил запланированные поездки в Огайо, Флориду и Иллинойс, где во вторник пройдут очередные праймериз демократов. Байден сейчас опережает сенатора от Вермонта Берни Сандерса, который еще две недели назад был фаворитом гонки, но пока обещает бороться за выдвижение в президенты до конца. В то же время все больше демократов призывают его выйти из гонки как можно скорее, чтобы партия могла сосредоточиться на противостоянии с Трампом, отмечает The Hill.