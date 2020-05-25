Трамп приостановил въезд туристов из Бразилии в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп ввел запрет на въезд в страну путешественников из Бразилии из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекций в ней. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на Белый дом.
Трамп приостановил въезд иностранцев, которые «находились в Бразилии в течение 14-дневного периода, прежде чем обратиться за разрешением на въезд в Соединенные Штаты», — цитирует FT пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани. Она объяснила, что запрет на въезд вводится, «чтобы иностранные граждане, которые были в Бразилии, не стали источником дополнительных инфекций в нашей стране».
Ограничения на поездки, введенные в отношении Бразилии, аналогичны тем, которые были введены в отношении въезда иностранцев в США из Китая и многих европейских стран в ходе пандемии. 18 мая Бразилия обогнала по числу заразившихся Великобританию и вышла на 3-е место в мире, 23 мая оставила позади Россию и утвердилась на 2-м. ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19. В Бразилии с населением 211,6 млн человек на 24 мая было 347 398 заболевших, в России – 344 481, в США – 1,62 млн. Число летальных исходов COVID-19 в крупнейшем латиноамериканском государстве превышает 22 тыс. человек.
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что Южная Америка стала «новым эпицентром» пандемии, а директор по чрезвычайным ситуациям организации Майк Райан сказал, что «наиболее пострадавшей» страной является Бразилия. Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 5,3 млн заболевших коронавирусом. Свыше 342 000 человек умерли от последствий инфекции.