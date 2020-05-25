Трамп приостановил въезд туристов из Бразилии в США из-за коронавируса

Ограничения на поездки, введенные в отношении Бразилии, аналогичны тем, которые были введены в отношении въезда иностранцев в США из Китая и многих европейских стран в ходе пандемии. 18 мая Бразилия обогнала по числу заразившихся Великобританию и вышла на 3-е место в мире, 23 мая оставила позади Россию и утвердилась на 2-м. ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19. В Бразилии с населением 211,6 млн человек на 24 мая было 347 398 заболевших, в России – 344 481, в США – 1,62 млн. Число летальных исходов COVID-19 в крупнейшем латиноамериканском государстве превышает 22 тыс. человек.