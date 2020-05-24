США перенесли саммит G7 в Вашингтоне на конец июня

По его словам, саммит G7, скорее всего, пройдет в традиционном формате, а не онлайн – в этом заинтересованы все лидеры стран «большой семерки». Поэтому дату проведения было решено перенести. США уже близки к пику заболеваемости коронавирусом, так что к концу месяца ситуация должна стабилизироваться, отметил О'Брайен.