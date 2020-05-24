США перенесли саммит G7 в Вашингтоне на конец июня
США из-за коронавируса решили перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца, точная дата пока не назначена. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
По его словам, саммит G7, скорее всего, пройдет в традиционном формате, а не онлайн – в этом заинтересованы все лидеры стран «большой семерки». Поэтому дату проведения было решено перенести. США уже близки к пику заболеваемости коронавирусом, так что к концу месяца ситуация должна стабилизироваться, отметил О'Брайен.
Сейчас Соединенные Штаты занимают первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, там выявлено свыше 1,6 млн случаев. На втором месте Бразилия, где зафиксировано более 347 000 больных COVID-19, на третьем – Россия, где почти 344 500 инфицированных.
США первые и по смертности от COVID-19, там умерли уже 97 087 человек. На втором месте Великобритания (36 757), на третьем – Италия (32 735). Россия занимает 17-е место (3541).