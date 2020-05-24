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США перенесли саммит G7 в Вашингтоне на конец июня

Ведомости

США из-за коронавируса решили перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца, точная дата пока не назначена. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По его словам, саммит G7, скорее всего, пройдет в традиционном формате, а не онлайн – в этом заинтересованы все лидеры стран «большой семерки». Поэтому дату проведения было решено перенести. США уже близки к пику заболеваемости коронавирусом, так что к концу месяца ситуация должна стабилизироваться, отметил О'Брайен.

Сейчас Соединенные Штаты занимают первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, там выявлено свыше 1,6 млн случаев. На втором месте Бразилия, где зафиксировано более 347 000 больных COVID-19, на третьем – Россия, где почти 344 500 инфицированных.

США первые и по смертности от COVID-19, там умерли уже 97 087 человек. На втором месте Великобритания (36 757), на третьем – Италия (32 735). Россия занимает 17-е место (3541).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных