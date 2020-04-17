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Трамп: отмена санитарных ограничений в США пройдет в три этапа

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США приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, она пройдет в три этапа. Об этом сообщил на брифинге для журналистов президент Дональд Трамп. Его трансляция ведется на сайте Белого дома.

«Наш подход состоит из трех фаз по восстановлению экономической жизни», — сказал Трамп. «Моя администрация обнародовала новые федеральные рекомендации, которые позволят губернаторам предпринять поэтапные и продуманные действия», — добавил он. По словам Трампа, «для сохранения здоровья наших граждан надо сохранить работающей нашу экономику».

Трамп отметил, что перезапуск экономики будет не одномоментным. В одних штатах экономическая активность возобновится в скором времени, в других — позднее. Это будет зависеть от эпидобстановки в каждом штате, пояснил президент. Он добавил, что страна должна предотвратить завоз коронавируса из-за рубежа. «Контроль на границах, ограничения на въезд и прочие меры важнее, чем когда-либо, чтобы держать вирус под контролем и позволить американцам вернуться к работе», — сказал президент.

29 марта Трамп продлил санитарные ограничения в США до 30 апреля, ранее они вводились сроком на 15 дней из-за коронавируса. В США на время эпидемии разрешили только работу магазинов, продающих товары первой необходимости и аптек. Рестораны и кафе работают по заказам навынос. Спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрылись по решению властей. Американцы находятся на режиме самоизоляции, предусматривающем походы в магазины и аптеки, посещения врачей и одну в день тренировку на улице.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировали 653,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 30 998 человек. С начала пандемии в мире коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных