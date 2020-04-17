Трамп: отмена санитарных ограничений в США пройдет в три этапа

Трамп отметил, что перезапуск экономики будет не одномоментным. В одних штатах экономическая активность возобновится в скором времени, в других — позднее. Это будет зависеть от эпидобстановки в каждом штате, пояснил президент. Он добавил, что страна должна предотвратить завоз коронавируса из-за рубежа. «Контроль на границах, ограничения на въезд и прочие меры важнее, чем когда-либо, чтобы держать вирус под контролем и позволить американцам вернуться к работе», — сказал президент.