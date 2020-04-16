Трамп анонсировал планы по снятию ограничений на работу предприятий к 1 мая

В среду, 15 апреля Белый дом провел телефонные конференции с лидерами американского бизнеса. Как сообщает агентство, среди участников конференц-звонков были главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос и гендиректор Facebook Марк Цукерберг. Трамп по итогам этих обсуждений рассказал, что звонки дали много хороших идей «о том, как безопасно перезагрузить нашу экономику» «Мы хотим, чтобы наша страна снова открылась», — добавил он. Ограничения на деловую и общественную жизнь, которые накладывались «Руководящими принципами» на срок до конца апреля, могут быть частично отменены к 1 мая.