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Трамп анонсировал планы по снятию ограничений на работу предприятий к 1 мая

Ведомости

США прошли пик эпидемии коронавирусной инфекции и могут начать возобновлять экономическую деятельность. Об этом сообщил президент Дональд Трамп на ежедневном брифинге в Белом доме, передает Reuters. Трамп сообщил журналистам, что 16 апреля объявит о «новых руководящих принципах» (основной документ по мерам против COVID-19), которые позволят вновь открыть предприятия.

«Битва продолжается, но данные говорят о том, что нация прошла пик по новым случаям», — сказал Трамп. Он настаивает на возобновлении работы предприятий и отмене указаний американцам оставаться дома из-за распространения болезни, отмечает агентство. В понедельник, 13 апреля, Трамп заявил на брифинге, что у него есть полномочия отменять решения губернаторов штатов и давать команды предприятиям вновь открываться.

В среду, 15 апреля Белый дом провел телефонные конференции с лидерами американского бизнеса. Как сообщает агентство, среди участников конференц-звонков были главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос и гендиректор Facebook Марк Цукерберг. Трамп по итогам этих обсуждений рассказал, что звонки дали много хороших идей «о том, как безопасно перезагрузить нашу экономику» «Мы хотим, чтобы наша страна снова открылась», — добавил он. Ограничения на деловую и общественную жизнь, которые накладывались «Руководящими принципами» на срок до конца апреля, могут быть частично отменены к 1 мая.

Губернаторы 20 штатов с небольшим количеством случаев коронавируса считают, что они готовы к перезагрузке экономики к намеченной президентом дате, сообщил в среду высокопоставленный чиновник здравоохранения США. Губернаторы в наиболее пострадавших от коронавируса штатах — Нью-Йорке, Калифорнии, Луизиане, Нью-Джерси, Массачусетсе и Мичигане считают, что перед отменой ограничений необходимо массовое тестирование американцев на коронавирус.

По данным Reuters tally, смертность от коронавируса в США на 15 апреля выросла до 30 800 человек. США зарегистрировали первую смерть от инфекции 29 февраля. Число подтвержденных случаев заболевания превысило 635 000 в Соединенных Штатах и 2 миллиона во всем мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных