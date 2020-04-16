Трамп анонсировал планы по снятию ограничений на работу предприятий к 1 мая
США прошли пик эпидемии коронавирусной инфекции и могут начать возобновлять экономическую деятельность. Об этом сообщил президент Дональд Трамп на ежедневном брифинге в Белом доме, передает Reuters. Трамп сообщил журналистам, что 16 апреля объявит о «новых руководящих принципах» (основной документ по мерам против COVID-19), которые позволят вновь открыть предприятия.
«Битва продолжается, но данные говорят о том, что нация прошла пик по новым случаям», — сказал Трамп. Он настаивает на возобновлении работы предприятий и отмене указаний американцам оставаться дома из-за распространения болезни, отмечает агентство. В понедельник, 13 апреля, Трамп заявил на брифинге, что у него есть полномочия отменять решения губернаторов штатов и давать команды предприятиям вновь открываться.
В среду, 15 апреля Белый дом провел телефонные конференции с лидерами американского бизнеса. Как сообщает агентство, среди участников конференц-звонков были главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос и гендиректор Facebook Марк Цукерберг. Трамп по итогам этих обсуждений рассказал, что звонки дали много хороших идей «о том, как безопасно перезагрузить нашу экономику» «Мы хотим, чтобы наша страна снова открылась», — добавил он. Ограничения на деловую и общественную жизнь, которые накладывались «Руководящими принципами» на срок до конца апреля, могут быть частично отменены к 1 мая.
Губернаторы 20 штатов с небольшим количеством случаев коронавируса считают, что они готовы к перезагрузке экономики к намеченной президентом дате, сообщил в среду высокопоставленный чиновник здравоохранения США. Губернаторы в наиболее пострадавших от коронавируса штатах — Нью-Йорке, Калифорнии, Луизиане, Нью-Джерси, Массачусетсе и Мичигане считают, что перед отменой ограничений необходимо массовое тестирование американцев на коронавирус.
По данным Reuters tally, смертность от коронавируса в США на 15 апреля выросла до 30 800 человек. США зарегистрировали первую смерть от инфекции 29 февраля. Число подтвержденных случаев заболевания превысило 635 000 в Соединенных Штатах и 2 миллиона во всем мире.