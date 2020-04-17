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Трамп поручит губернаторам снимать введенные из-за коронавируса ограничения

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Президент США Дональд Трамп предоставит губернаторам штатов право называть даты, когда будут сниматься введенные из-за коронавируса ограничения и запреты. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Белого дома, знакомых с содержанием телеконференций Трампа с губернаторами.

«Вы будете называть свои собственные даты», — процитировал слова Трампа губернаторам один из источников издания. «Мы будем стоять рядом с вами и откроем нашу страну», — добавил президент. По его словам, некоторые штаты смогут возобновить социальную и экономическую жизнь еще до 1 мая, некоторым может потребоваться больше времени. Президент рассказал о новых возможностях тестирования на коронавирус, по его словам, новые процедуры значительно отличаются от самых первых версий теста. «Я тогда назвал это операцией, а не тестом», — вспомнил он, как сам сдавал тест.

Трамп 16 апреля в 18:00 (1:00 17 апреля в Москве) планирует на брифинге в Белом доме рассказал о новых руководящих принципах (основной документ по мерам против COVID-19), они позволят перезапустить деловую активность, экономическую и социальную жизнь в регионах, пострадавших от коронавируса. «Доллар останавливается на губернаторах», — прокомментировал решения, о которых объявит президент один из высокопоставленных чиновников администрации президента. Как пишет газета, в новой версии принципов не будут указаны «даты открытия Америки снова».

29 марта Трамп продлил санитарные ограничения в США до 30 апреля, ранее они вводились сроком на 15 дней. В США на время эпидемии разрешили только работу магазинов, продающих товары первой необходимости и аптек. Рестораны и кафе работают по заказам навынос. Спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрылись по решению властей. Американцы находятся на режиме самоизоляции, предусматривающем походы в магазины и аптеки, посещения врачей и одну в день тренировку на улице.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировали 653,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 30 998 человек. С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных