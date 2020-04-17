Трамп поручит губернаторам снимать введенные из-за коронавируса ограничения

«Вы будете называть свои собственные даты», — процитировал слова Трампа губернаторам один из источников издания. «Мы будем стоять рядом с вами и откроем нашу страну», — добавил президент. По его словам, некоторые штаты смогут возобновить социальную и экономическую жизнь еще до 1 мая, некоторым может потребоваться больше времени. Президент рассказал о новых возможностях тестирования на коронавирус, по его словам, новые процедуры значительно отличаются от самых первых версий теста. «Я тогда назвал это операцией, а не тестом», — вспомнил он, как сам сдавал тест.