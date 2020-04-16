Власти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи

Сейчас законодательство США позволяет минэнерго резервировать до 1 млрд баррелей нефти на случай ЧС без каких-либо ограничений. Это создает юридическую возможность для хранения нефти за пределами госрезерва и для блокирования ее добычи. Фактически правительство покупает находящуюся под землей нефть, прося производителей не добывать ее.