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Власти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи

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Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли во избежание переизбытка на рынке, который привел к падению цен и стал причиной банкротства некоторые буровых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации высокопоставленных представителей американской администрации, соответствующий план разработало минэнерго страны и рассчитан он на 365 млн баррелей нефти. Неиспользованную нефть министерство предлагает «превращать в запасы правительства США на случай ЧС».

Сейчас законодательство США позволяет минэнерго резервировать до 1 млрд баррелей нефти на случай ЧС без каких-либо ограничений. Это создает юридическую возможность для хранения нефти за пределами госрезерва и для блокирования ее добычи. Фактически правительство покупает находящуюся под землей нефть, прося производителей не добывать ее.

На исполнение плана могут потребоваться миллиарды долларов ассигнований от конгресса, недавно отказавшего администрации президента в выделении $3 млрд на покупку нефти для стратегического резерва, уточняет Bloomberg.

В первой половине дня 16 апреля фьючерсы на американскую нефть WTI опустились ниже $20 за баррель впервые за 18 лет, отмечает Bloomberg.

Трамп 3 апреля поинтересовался у министра энергетики Рика Перри, «где еще можно хранить нефть» и как увеличить госрезерв. По информации источников, ведомство также изучает возможность хранения нефти в плавучих танкерах, неиспользованных резервуарах НПЗ и подземных соляных пещерах.

Ранее по теме: Глобальное сокращение добычи нефти может составить 20 млн баррелей в сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных