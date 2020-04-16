Власти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли во избежание переизбытка на рынке, который привел к падению цен и стал причиной банкротства некоторые буровых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации высокопоставленных представителей американской администрации, соответствующий план разработало минэнерго страны и рассчитан он на 365 млн баррелей нефти. Неиспользованную нефть министерство предлагает «превращать в запасы правительства США на случай ЧС».
Сейчас законодательство США позволяет минэнерго резервировать до 1 млрд баррелей нефти на случай ЧС без каких-либо ограничений. Это создает юридическую возможность для хранения нефти за пределами госрезерва и для блокирования ее добычи. Фактически правительство покупает находящуюся под землей нефть, прося производителей не добывать ее.
На исполнение плана могут потребоваться миллиарды долларов ассигнований от конгресса, недавно отказавшего администрации президента в выделении $3 млрд на покупку нефти для стратегического резерва, уточняет Bloomberg.
В первой половине дня 16 апреля фьючерсы на американскую нефть WTI опустились ниже $20 за баррель впервые за 18 лет, отмечает Bloomberg.
Трамп 3 апреля поинтересовался у министра энергетики Рика Перри, «где еще можно хранить нефть» и как увеличить госрезерв. По информации источников, ведомство также изучает возможность хранения нефти в плавучих танкерах, неиспользованных резервуарах НПЗ и подземных соляных пещерах.