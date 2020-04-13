Глобальное сокращение добычи нефти может составить 20 млн баррелей в сутки

Глобальное сокращение добычи нефти может составить 20 млн баррелей в суткиПримеру ОПЕК и России последуют и другие страны, считает минэнерго Азербайджана
Сделка ОПЕК и не входящих в картель стран может привести к гораздо большему, чем ожидалось, сокращению добычи нефти. 12 апреля участники так называемой сделки ОПЕК+ сообщили о сокращении добычи нефти в мае – июне на 9,7 млн баррелей в сутки. На самом деле сокращение с 1 мая составит 20 млн баррелей в сутки, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства энергетики Азербайджана Замину Алиеву.
По ее словам, другие страны – крупные производители нефти, не участвовавшие в сделке, – США, Канада, Индонезия, Норвегия и Бразилия «планируют сократить добычу нефти на 4–5 млн баррелей в сутки». «С учетом сокращения на 2,8 млн баррелей в сутки с добычи нефти в Иране, Ливии и Венесуэле в рамках инициативы, включающей ОПЕК+ и другие страны, с 1 мая на мировые рынки будет поступать нефти на 20 млн баррелей в сутки меньше», – цитирует «Интерфакс» слова Алиевой.
В начале марта ОПЕК и не входящие в картель страны не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти. С 1 апреля оно прекратило действовать. В результате цена нефти марки Brent в конце марта опускалась до $22 за баррель, хотя в начале года цены были втрое выше.
К новой сделке присоединились 23 нефтедобывающие страны. Они договорились снизить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 г. Ограничения постепенно будут ослабляться: 8 млн баррелей в сутки с июля до декабря 2020 г. и 6 млн баррелей в сутки с 1 января 2021 г. до 30 апреля 2022 г. Большинство стран будут снижать добычу от уровня октября 2018 г., Россия и Саудовская Аравия – от 11 млн баррелей в сутки. Обе страны сначала опустят суточную добычу до 8,5 млн баррелей, а затем поднимут ее – сначала до 9 млн баррелей, а потом до 9,5 млн баррелей. Газовый конденсат в расчетах не учитывается. В декабре 2021 г. соглашение должно быть пересмотрено.
О готовности сократить добычу также заявляли США, Норвегия, Аргентина и Канада, а также Организация африканских производителей нефти. 10 апреля восстановление баланса на нефтяном рынке обсуждали на министерской встрече G20. После нее министр энергетики России Александр Новак сказал, что страны, не входящие в ОПЕК+, суммарно сократят суточную добычу на 5 млн баррелей. В заявлении по итогам встречи «большой двадцатки» нет информации о конкретных шагах по снижению добычи.
Если добыча нефти действительно снизится на 20 млн баррелей в сутки, сырье может в ближайшее время подорожать до $35–38 за баррель, считает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. Но даже при таком сокращении цены могут на время опускаться ниже $30 – нефтяной рынок еще какое-то время будет оставаться в фундаментальном дисбалансе, к концу года нефть может восстановиться на уровне $44–48 за баррель, считает он.
Минэнерго Азербайджана зря учитывает сокращение добычи в Иране, Венесуэле и Ливии, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Эти страны снизили добычу по причинам военных действий, экономического и политического кризиса и санкций. Причем сделали это в основном до 2020 г. Поэтому переизбыток предложения, который в апреле оценивается в 15–20 млн баррелей в сутки, происходит уже без нефти из этих стран. Они дополнительно ничего сокращать не будут». Поскольку квоты на эти страны не распространяются, если у них появится возможность нарастить добычу, они это сделают, не нарушая соглашения ОПЕК+, говорит Юшков. Страны, которые не входят в ОПЕК+ и пообещали снизить добычу на 5 млн баррелей в сутки, не брали на себя жестких обязательств и будут снижать добычу постепенно, так что максимальное снижение будет приходиться ближе к концу года, полагает он.