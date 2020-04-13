Глобальное сокращение добычи нефти может составить 20 млн баррелей в сутки

Минэнерго Азербайджана зря учитывает сокращение добычи в Иране, Венесуэле и Ливии, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Эти страны снизили добычу по причинам военных действий, экономического и политического кризиса и санкций. Причем сделали это в основном до 2020 г. Поэтому переизбыток предложения, который в апреле оценивается в 15–20 млн баррелей в сутки, происходит уже без нефти из этих стран. Они дополнительно ничего сокращать не будут». Поскольку квоты на эти страны не распространяются, если у них появится возможность нарастить добычу, они это сделают, не нарушая соглашения ОПЕК+, говорит Юшков. Страны, которые не входят в ОПЕК+ и пообещали снизить добычу на 5 млн баррелей в сутки, не брали на себя жестких обязательств и будут снижать добычу постепенно, так что максимальное снижение будет приходиться ближе к концу года, полагает он.