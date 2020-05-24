Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество / Интервью Эксклюзивно по подписке

Как Бразилия обогнала Россию по заражениям коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару называет COVID-19 «легким гриппом» и выступает против любых ограничений
Софья Корепанова
Президент Бразилии Жаир Болсонару /AP Photo

Жаира Болсонару прозвали «тропическим Трампом». Он повел себя похоже на американского президента, игнорируя опасность пандемии, а в чем-то даже превзошел его.

18 мая Бразилия обогнала по числу заразившихся Великобританию и вышла на 3-е место в мире, 23 мая оставила позади Россию и утвердилась на 2-м. ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19. В Бразилии с населением 211,6 млн человек на 24 мая было 347 398 заболевших, в России – 344 481, в США – 1,62 млн. Но Болсонару называет коронавирусную инфекцию «легким гриппом», приказывает открыть салоны красоты и фитнес-клубы, вытирает на публике нос пальцем и сразу после этого пожимает руку пожилой даме, своей почитательнице. Болсонару сам в группе риска – ему 65 лет. Его матери 90 лет. На вопрос, что будет, если она заразится и умрет, он ответил: «Очень жаль... Но такова жизнь».

Из-за своего отношения к пандемии он лишился уже двух министров здравоохранения. Третий – генерал без опыта работы в гражданском здравоохранении, с ним проблем у президента быть не должно. Перессорился с губернаторами – они открыто саботируют распоряжения из столицы. Разделил страну на два враждующих лагеря: одни – за карантин, другие – против.

Болсонару можно понять. Он боится экономического краха: «Умирают ли люди? О да. И я сочувствую. Но будет еще больше умирающих, гораздо больше, если экономика будет разрушена этими мерами по блокировке, введенными губернаторами». Есть у него и более корыстный мотив, рассказывают эксперты Euronews: на парламентских выборах 2022 г. он сможет сказать, что экономика в отвратительном состоянии по вине губернаторов. Мол, они лишили людей работы, хотя он сопротивлялся им как мог, так что, граждане, голосуйте за моих ставленников. «Уничтожение рабочих мест некоторыми губернаторами – безответственное и недопустимое поведение. В будущем мы заплатим высокую цену», – заявил он в Facebook.

28 апреля в Бразилии умерло от коронавируса 474 человека. На тот момент это казалось гигантской цифрой. Когда журналисты попросили Болсонару прокомментировать это, он отшутился: «И что теперь? Мне жаль... Но что вы хотите, чтобы я сделал? Я Мессиас, но творить чудеса не умею» (цитата по AFP). Второе имя Болсонару – Мессиас, т. е. «мессия».

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных