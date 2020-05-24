Как Бразилия обогнала Россию по заражениям коронавирусом

Как Бразилия обогнала Россию по заражениям коронавирусомПрезидент Бразилии Жаир Болсонару называет COVID-19 «легким гриппом» и выступает против любых ограничений
Жаира Болсонару прозвали «тропическим Трампом». Он повел себя похоже на американского президента, игнорируя опасность пандемии, а в чем-то даже превзошел его.
18 мая Бразилия обогнала по числу заразившихся Великобританию и вышла на 3-е место в мире, 23 мая оставила позади Россию и утвердилась на 2-м. ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19. В Бразилии с населением 211,6 млн человек на 24 мая было 347 398 заболевших, в России – 344 481, в США – 1,62 млн. Но Болсонару называет коронавирусную инфекцию «легким гриппом», приказывает открыть салоны красоты и фитнес-клубы, вытирает на публике нос пальцем и сразу после этого пожимает руку пожилой даме, своей почитательнице. Болсонару сам в группе риска – ему 65 лет. Его матери 90 лет. На вопрос, что будет, если она заразится и умрет, он ответил: «Очень жаль... Но такова жизнь».
Из-за своего отношения к пандемии он лишился уже двух министров здравоохранения. Третий – генерал без опыта работы в гражданском здравоохранении, с ним проблем у президента быть не должно. Перессорился с губернаторами – они открыто саботируют распоряжения из столицы. Разделил страну на два враждующих лагеря: одни – за карантин, другие – против.
Болсонару можно понять. Он боится экономического краха: «Умирают ли люди? О да. И я сочувствую. Но будет еще больше умирающих, гораздо больше, если экономика будет разрушена этими мерами по блокировке, введенными губернаторами». Есть у него и более корыстный мотив, рассказывают эксперты Euronews: на парламентских выборах 2022 г. он сможет сказать, что экономика в отвратительном состоянии по вине губернаторов. Мол, они лишили людей работы, хотя он сопротивлялся им как мог, так что, граждане, голосуйте за моих ставленников. «Уничтожение рабочих мест некоторыми губернаторами – безответственное и недопустимое поведение. В будущем мы заплатим высокую цену», – заявил он в Facebook.
28 апреля в Бразилии умерло от коронавируса 474 человека. На тот момент это казалось гигантской цифрой. Когда журналисты попросили Болсонару прокомментировать это, он отшутился: «И что теперь? Мне жаль... Но что вы хотите, чтобы я сделал? Я Мессиас, но творить чудеса не умею» (цитата по AFP). Второе имя Болсонару – Мессиас, т. е. «мессия».