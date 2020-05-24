Как Бразилия обогнала Россию по заражениям коронавирусом

Болсонару можно понять. Он боится экономического краха: «Умирают ли люди? О да. И я сочувствую. Но будет еще больше умирающих, гораздо больше, если экономика будет разрушена этими мерами по блокировке, введенными губернаторами». Есть у него и более корыстный мотив, рассказывают эксперты Euronews: на парламентских выборах 2022 г. он сможет сказать, что экономика в отвратительном состоянии по вине губернаторов. Мол, они лишили людей работы, хотя он сопротивлялся им как мог, так что, граждане, голосуйте за моих ставленников. «Уничтожение рабочих мест некоторыми губернаторами – безответственное и недопустимое поведение. В будущем мы заплатим высокую цену», – заявил он в Facebook.