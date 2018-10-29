Как новый президент Бразилии совместит приверженность диктатуре с реформой экономики

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Жаир Болсонару, президент Бразилии EVARISTO SA / AFP

«Трамп из тропиков», «бразильский Трамп», «вы еще думаете, что Трамп был плох?» – нового президента одной из крупнейших стран мира Жаира Болсонару СМИ любят сравнивать с американским президентом. Он сам признает это: «Трамп столкнулся с теми же нападками, что и я: мол, гомофоб, фашист, расист, нацист, но люди поверили ему, и я болел за него» (цитата по «РИА Новости»). «Я не могу вспомнить ни одного более экстремистского лидера, победившего на демократических выборах в Латинской Америке», – цитирует The New York Times профессора Гарвардского университета Скотта Мейнваринга. Болсонару ему вторит: «Я не гадкий утенок. Я ужасный селезень» (цитата по Euronews).

Но ультраправый депутат парламента получил 55,21% голосов, а его оппонент от левой партии Фернанду Аддад – 44,79%. Инаугурация Болсонару, который получил бразды правления страной на четыре года, состоится 1 января 2019 г. Он сменит Мишела Темера, который пришел к власти после импичмента Дилме Руссеф (президент Бразилии в 2011–2016 гг.).

Standard & Poor’s считало, что Болсонару у руля Бразилии куда более рискованный вариант, чем приход его соперника Аддада. Тот продолжил бы политику Луиса Инасиу Лулы да Силвы (президент Бразилии в 2003–2010 гг.) и Дилмы Руссеф, а от Болсонару неизвестно, чего ждать.

Федеративная Республика Бразилия Государство в восточной части Южной Америки

Территория – 8,5 млн кв. км.

Население (октябрь 2018 г.) –

209,03 млн человек.

Инфляция (октябрь 2018 г., в годовом выражении) – 4,5%.

Безработица (I квартал 2018 г.) – 13,1%.

ВВП (2017 г.) – $2,1 трлн, рост – 0,98%.

Внешняя торговля

(январь – сентябрь 2018 г.):

экспорт – $179,7 млрд,

импорт – $135,3 млрд.

Государственный долг (2017 г.) – 51,6% ВВП.

Международные резервы (25 октября 2018 г.) – $380,3 млрд.

Рынок думает иначе, пишет Deutsche Welle (DW). После его победы в первом туре (46,6% против 29% у Аддада) фондовый рынок вырос на 14%. Инвесторы надеются, что у него хватит смелости и напора для радикальных экономических преобразований. Правда, Болсонару не имеет понятия об экономике, продолжает DW. За этот блок отвечает 69-летний банкир-мультимиллионер Пауло Гедес, который должен стать министром экономики, после того как пройдет инаугурация нового президента. Этот выпускник Чикагского университета говорит о масштабной приватизации, погашении за счет полученных денег госдолга, переводе пенсионной системы с перераспределения на накопительную схему. Болсонару, впрочем, поправил советника: распродажа госкомпаний не должна затронуть гигантов вроде нефтяной компании Petrobras или Banco do Brasil, а пенсионная реформа оставит привилегии военным и чиновникам.

Закон и порядок по Болсонару

Болсонару – противоречивая личность. Он за традиционные семейные ценности, но сам женат в третий раз. Он против коррумпированного истеблишмента, но вместе с теми тремя сыновьями, которые выбрали карьеру на политическом поприще, как-то смог стать миллионером – во всяком случае, бразильская газета Folha de S.Paulo утверждает, что в последние годы они на четверых скупили недвижимости минимум на $4,5 млн. Сам Болсонару отвергает любые намеки на злоупотребления с его стороны.