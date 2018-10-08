Крайне правый кандидат в президенты Бразилии недобрал 4% до победы

Текущая избирательная кампания получила в СМИ звание одной из самых бурных и поляризованных за всю историю Бразилии Daniel RAMALHO / AFP

На президентских выборах в Бразилии в воскресенье необходимое абсолютное большинство голосов не набрал ни один из кандидатов. Во второй тур, назначенный на 28 октября, прошли правый кандидат Жаир Болсонару (46% в первом туре) и кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад (29%).

63-летний Болсонару – бывший военный, с 1990 г. заседает в национальном парламенте. Известен своими крайне правыми взглядами, в частности выступает за смертную казнь, против абортов и однополых браков, в своих выступлениях не раз хвалил военные диктатуры, господствовавшие в Латинской Америке. В американских СМИ Болсонару за призывы «сделать Бразилию снова великой», а также пренебрежительное отношение к защитникам прав женщин, сексуальных и национальных меньшинств заслужил прозвище «Тропический Трамп», пишет BBC.

Однако недовольство левоцентристской Партией трудящихся и другими партиями центра привели к резкому росту популярности Болсонару. Два последних президента Бразилии и члены Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва и Дилма Русеф были отстранены от должности в результате крупных коррупционных скандалов. Кроме того, государство в последние годы не справлялось с ростом преступности: по данным The Wall Street Journal, каждый день в Бразилии совершается 175 убийств – больше, чем в любой другой стране мира. Поэтому Болсонару обещает избирателям политику, кардинально отличающуюся от политики Партии трудящихся, а главным пунктом его программы стала борьба с коррупцией и преступностью. «Наша страна на краю хаоса, и мы больше не можем позволить ни шага влево», – сказал кандидат в видеообращении на Facebook.

«Болсонару – это странный феномен. Очень сложно понять его движение. В Бразилии подобных прецедентов не было. К нему поворачиваются даже некоторые избиратели из лагеря Лулы. Это произошло, потому что Бразилия любит идею спасителя, героя. И Болсонару теперь представляет этот образ так же, как раньше это делал Лула», – поясняет директор бразильской компании по оценке политических рисков Arko Advice Лукас де Арагао.

Главный соперник Болсонару, бывший мэр Сан-Паулу Аддад, стал кандидатом от Партии трудящихся после того, как высший избирательный трибунал Бразилии снял кандидатуру Лулы, который хотел баллотироваться, несмотря на то что в начале этого года его приговорили к 12 годам тюрьмы, напоминает BBC. По мнению сторонников Аддада, он единственная надежда защитить молодую бразильскую демократию и обеспечить соблюдение основных прав человека, передает WSJ. Будучи экспертом в области экономики и права, Аддад называет себя социалистом и обещает экономическую помощь незащищенным слоям населения. Болсонару, напротив, гордо заявлял, что ничего не знает об экономике и во всем положится на ультралиберального экономиста Паулу Гедеса – сторонника приватизации и сокращения социальной помощи.

Оба кандидата уже ищут возможности сближения с другими политическими силами, чтобы обеспечить себе поддержку их избирателей во втором туре. По данным статистического агентства Data Folha, у Болсонару накануне первого тура был самый большой антирейтинг – 45%. «Уровень негативного отношения и просто ненависти к Болсонару среди интеллектуальной и культурной элиты зашкаливает и уже сопоставим с отношением к его прототипу в США Дональду Трампу», – пишет эксперт по Латинской Америке Татьяна Русакова в статье для Российского совета по международным делам. Однако, по ее словам, и Аддаду будет крайне сложно «оторваться» от коррупционного прошлого своей партии. Поэтому, несмотря на большой отрыв Болсонару в первом туре, результат второго будет еще более непредсказуемым. Полная резких поворотов, таких как неожиданное выдвижение Аддада и нападение неуравновешенного политического противника Болсонару с ножом на этого кандидата в конце сентября (в результате чего он оказался в больнице), текущая избирательная кампания получила в СМИ звание одной из самых бурных и поляризованных за всю историю Бразилии. «Следующие недели будут сумасшедшими. Страна разделится еще сильнее», – предупреждает глава латиноамериканских исследований Университета Джонса Хопкинса Моника де Болле.