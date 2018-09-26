В Бразилии госпитализирован второй кандидат в президенты

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Третий по популярности кандидат в президенты Бразилии от Демократической рабочей партии Сиру Гомес госпитализирован во вторник из-за плохого самочувствия, сообщает Globo.
Гомес был доставлен в больницу после того, как почувствовал дискомфорт в области мочевого пузыря. После проведенных врачебных процедур кандидат вскоре сможет вернуться к избирательной кампании, отметили в его штабе. Пока что Гомес останется в больнице на ночь. В среду он должен был принять участие в президентских дебатах.
Ранее после полученного ножевого ранения в больницу был доставлен другой кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару, считающийся фаворитом гонки. На него было совершено покушение в ходе предвыборного митинга.
По данным Бразильского института общественного мнения и статистики, рейтинг Болсонару составляет 28%, на втором месте по уровню поддержки Фернанду Аддад от Партии трудящихся – 22%, Гомеса готовы поддержать 11% избирателей. Выборы президента Бразилии запланированы на 7 октября.
Бизнес
Новости
В России будет создан единый оператор биомедицинских данных
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Ассоциация разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта «Национальная база медицинских знаний», появившаяся летом при поддержке Российской венчурной компании, приступила к созданию единого оператора биомедицинских данных. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников совещания, на котором присутствовали представители Минздрава, медицинского и страхового сообщества. Создание медицинской big-data создаст стимул к применению в этой отрасли систем искусственного интеллекта.
Единый оператор должен монополизировать оборот деперсонализированных биомедицинских данных. По словам члена наблюдательного совета ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Игоря Горбунова, вероятнее всего, оператор будет сформирован на принципах частно-государственного партнерства, где государство будет отвечать за хранение данных, а частный бизнес – за развитие сервисов. Одними из перспективных пользователей системы он считает страховщиков. До сих пор они не имели доступа к медданным.
Анализом хранящихся у оператора данных, в случае получения согласия граждан, займется национальный риск-офис, над созданием которого работает Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Результатом его работы могут стать индивидуальные программы страхования жизни или планы лечения. Сейчас российские страховщики вынуждены пользоваться иностранными наработками. Ранее «Сбербанк страхование жизни» заключила договор с IBM по использованию системы Watson for Oncology для выработки рекомендаций по лечению онкологических заболеваний.
Стоимость создания баз по одной группе заболеваний может составлять несколько миллиардов рублей, отмечает член «Национальная база медицинских знаний», руководитель направления цифровой медицины фонда «Сколково» Сергей Воинов.
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Поставки Россией Сирии зенитных ракетных комплексов С-300 вынудит Израиль пересмотреть свою военную политику в отношении Дамаска, заявил сирийский замминистра иностранных дел Фейсал Мекдад в интервью Xinhua.
«Израиль, привыкший проводить множество атак [против Сирии] под разными предлогами, будет вынужден пересчитать и пересмотреть [свою позицию], прежде чем нападать снова», – сказал Мекдад.
Сирийский чиновник подчеркнул, что система С-300 будет поставлена в Сирию в ближайшее время, ее планируется использовать только для защиты от нападения. Отвечая на вопрос о новых возможных атаках Израиля на правительственные объекты Сирии, Медад сказал: «Пусть израильтяне попробуют, и мы будем защищаться, как делали это раньше».
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о поставке Сирии комплекса С-300 после того, как в небе над этой страной был сбит российский разведывательный самолет Ил-20 с 15 военнослужащими на борту. 17 сентября самолет был непреднамеренно сбит сирийским зенитным комплексом С-200, отражавшим атаку израильских ВВС. Минобороны возложило вину за произошедшее на Израиль, заявив, что израильский истребитель F-16 укрывался в небе за Ил-20 от сирийской ракеты. По данным источников газеты «Коммерсантъ», что Россия собирается поставить Сирии два комплекса С-300.
Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники
Reuters
США и союзники держат у побережья Сирии два ракетных эсминца типа «Арли Бёрк»
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Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams / U.S. Navy via AP
Количество крылатых ракет «Томагавк» на «Арли Бёрк» – до 120 (полная загрузка, без ракет ПВО). Эти эсминцы оснащены системами ПВО/ПРО «Иджис» и могут нести до 120 зенитных ракет (полная загрузка, без других ракет)
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Reuters
Атомная подводная лодка «Джорджия» несет до 154 ракет «Томагавк»
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Nati Harnik / AP
Бомбардировщик B-1
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Reuters
Бомбардировщик В-52
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Matt Cilley / AP
У США и союзников до 100 ударных самолетов. На фото F-15
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Tech. Sgt. Robert Cloys / US Air Force / AFP
Истребитель F-16
7/18
Jon Nazca / Reuters
Многоцелевой истребитель Eurofighter
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Eric FEFERBERG / AFP
Французский многоцелевой истребитель Rafale
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Алексей Даничев / РИА Новости
Россия обладает в районе Сирии двумя фрегатами типа 11356
10/18
МО / AP
Фрегаты могут нести до 32 крылатых ракет «Калибр» и до 32 зенитных ракет
11/18
Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Зенитно-ракетные системы С-400 – два дивизиона, до 16 пусковых установок
12/18
Руслан Кривобок / РИА Новости
В двух дивизионах может быть до 64 зенитных ракет
13/18
Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» – до 50 пусковых установок
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Максим Стулов / Ведомости
Зенитные ракетные комплексы «Бук» – до 8 дивизионов, до 32 пусковых установок. Количество зенитных ракет – до 128
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Игорь Зарембо / РИА Новости
Противокорабельные комплексы "Бастион" – два дивизиона, до 48 ракет
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Вадим Савицкий / Минобороны России / AP
У России в Сирии 12 многофункциональных истребителей Су-30
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Vladimir Kondrashov / AP
Су-30 могут привлекаться для перехвата воздушных целей
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Избирательная комиссия Хабаровского края признала прошедшие выборы губернатора состоявшимися, а кандидата от ЛДПР Сергея Фургала избранным на должность главы региона, передает ТАСС. Инаугурация губернатора состоится 28 сентября.
Депутат Госдумы Фургал по итогам прошедшего 23 сентября второго тура выборов набрал 69,57% (или 325 566 голосов избирателей), действующий губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт – 27,97% (156 871). «Таким образом Фургал Сергей Иванович признан избранным губернатором Хабаровского края», – сказал председатель комиссии Геннадий Накушнов. По его словам, жалоб, влияющих на итоги голосования, выявлено не было.
Избранный губернатор заявил о планах сформировать коалиционное правительство из представителей «всех партий». «Будет предложено всем – "Единой России", коммунистам, "Справедливой России" <…> По политическим моментам, идеологии, разногласий не будет», – сказал он.
Лидеры КПРФ и ЛДПР Владимир Жириновский и Геннадий Зюаганов заявляли, что коалиционные правительства будут сформированы также во Владимирской области, где на губернаторских выборах победил депутат областного парламента от ЛДПР Владимир Сипягин, и Хакасии, где во втором туре за губернаторский пост поборется представитель КПРФ.
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Гражданин Китая Цзи Чаоцюнь арестован в США по обвинению в незаконной работе иностранным агентом, сообщает американское министерство юстиции.
По данным американских властей, 27-летний Цзи Чаоцюнь работал под руководством высокопоставленного офицера разведки министерства госбезопасности Китая. Ему было поручено представить биографическую информацию о восьми лицах для их последующей вербовки. Среди этих людей были китайские граждане, работающие инженерами и учеными в США, в том числе по контрактам с Пентагоном.
Цзи Чаоцюнь приехал в США в 2013 г., в 2016 г. был зачислен в резервный штат американской армии в качестве специалиста. По данным Минюста, китаец отрицал какие-либо контакты с иностранным правительством в течение последних семи лет.
Ранее по аналогичному обвинению в работе иностранным агентом без предварительной регистрации в США была арестована россиянка Мария Бутина. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Что известно о задержанной в США Марии Бутиной
Dana Verkouteren via AP
Задержание и арест. О задержании Марии Бутиной в Вашингтоне стало известно 16 июля. Американские власти предъявили ей обвинение в сговоре для работы на территории США в качестве агента России без предварительного уведомления об этом генпрокурора. Сейчас Бутина находится под арестом
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vk.com/maria_butina
Жизнь в России. Бутина родилась 10 ноября 1988 г. в Барнауле. Окончила Алтайский государственный университет по специальностям «политология» и «педагогика», а затем поступила в университете в аспирантуру по специальности «политические процессы, институты и технологии». Владела в Барнауле мебельными магазинами и занимала различные посты в Общественной палате Алтайского края
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facebook.com/mvbutina
Любовь к оружию. Бутина состоит в международных стрелковых федерациях IPSC и IDPA. В 2010 г. она создала и возглавила общественную организацию «Право на оружие», выступающую за легализацию оружия в России. В 2012 г. стала соавтором экспертного доклада «К вопросу о реформировании российского оружейного законодательства», подготовленного под руководством на тот момент первого вице-спикера Совета федерации Александра Торшина (сейчас – зампред ЦБ)
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vk.com/butina_maria
Переезд в США. Бутина уехала в США в 2016 г. по студенческой визе. Там россиянка училась в магистратуре Американского университета по специальности «международные отношения». По данным американских властей, она жила в США с 56-летним американцем. Им мог быть Пол Эриксон, республиканский политический активист, сообщал CNN. Он, согласно полученной ФБР переписке Бутиной, давал ей советы, как общаться с американскими и российскими политиками
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facebook.com/mvbutina
Бутина и ЦБ. Американское следствие полагает, что с 2015 г. по февраль 2017 г. россиянка работала под руководством высокопоставленного чиновника из российского правительства, ранее являвшегося членом законодательной власти, а затем ставшего высшим должностным лицом в ЦБ. В отношении него минфин США в апреле ввел санкции. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Торшин (на фото), пишут Reuters и The Washington Post
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AP
Встреча с Кисляком. Бутина виделась с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, пишет The Guardian со ссылкой на помощника прокурора США Эрика Кенерсона. Доказательством встреч можно считать фотографии, которые были найдены на электронных устройствах россиянки, говорит он. Сам Кисляк подозревается в США во встречах с двумя соратниками Дональда Трампа в период президентской компании: генералом Майклом Флинном и генпрокурором Джеффом Сешнсом
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vk.com/butina_maria
Общение с американскими политиками. Бутина якобы пыталась организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа (на фото президент США, взято с личной страницы Бутиной) и дошла в этом до зятя американского президента Джареда Кушнера, пишет The New York Times. По данным издания, тот ей отказал в помощи. Она также, по версии американских властей, пыталась влиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы
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Ведомости / ТАСС
Сравнение с Чапман. Кенерсон отмечал, что контактное лицо Бутиной в России называл ее «агентом под прикрытием» и сравнивал с Анной Чапман (на фото слева). Последняя обвинялась в США в работе на российское правительство и была депортирована из страны в 2010 г. «Ты превзошла Анну Чапман, она с пластиковыми пистолетами позирует, а ты с настоящими», - якобы писал Бутиной российский чиновник, имени которого американские власти не называют
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vk.com/butina_maria
«Обеды дружбы и диалога». В 17-страничном меморандуме о досудебном аресте Бутиной описывается, как она обсуждала со свим контактным лицом в России организацию различных мероприятий, которые помогли бы восстановить отношения «между двумя великими народами». В частности, она пыталась организовать «обеды дружбы и диалога» между представителями США и России
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instagram.com/butina_maria
Бутина и «олигарх». Как пишет CNN со ссылкой на прокурорские материалы, Бутина общалась и с российскими бизнесменами. «Я хотел бы, чтобы вы поехали в США для работы, не в качестве туриста», - писал ей «российский олигарх», финансировавший минимум одну ее поездку в США. В меморандуме о ее досудебном аресте бизнесмен описывается как «известный российский бизнесмен со связями в Кремле», обладающий состоянием в $1,2 млрд за 2018 г. по оценке Forbes
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Вице-премьер Дмитрий Козак поручил доработать радикальные предложения Минпромторга о преференциях для попавших под санкции компаний Олега Дерипаски – «Русских машин» и группы ГАЗ, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Факт поручения и необходимость «серьезной доработки» документа газете подтвердил представитель Козака.
Ранее Минпромторг по поручению Козака подготовил проект постановления, согласно которому предлагалось утвердить список продукции сельхозмашиностроения, автомобильной и строительно-дорожной техники, при закупках которой регионы и муниципалитеты должны отдавать предпочтение заявкам 11 предприятий группы ГАЗ (основной актив «Русских машин»). Заявки остальных компаний в этом случае должны отклоняться.
По словам источников газеты, изначальное поручение Козака не предусматривало запрета на приобретение продукции у разных поставщиков, поэтому вице-премьер велел доработать проект с учетом приоритетности закупок у компаний группы ГАЗ. При этом речь идет только о закупках на 2019 г. Собеседник издания в правительстве заверяет, что это решение разовое, а ключевой продукцией будут автобусы.
В Минфине газете отметили, что основная задача сегодня – «обеспечить непрерывность деятельности лиц, попавших под санкции, и недискриминационный доступ для них к финансам, рынкам и технологиям».
Предложение Минпромторга было раскритиковано Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Ведомство предупреждало о рисках монополизации рынков, сговору участников и отказу инвесторов от открытия новых производств. В качестве альтернативы ФАС предложило рассмотреть механизм предоставления подсанкционным компаниям при госзакупках ценовых преференций. По данным «Коммерсанта», по итогам состоявшегося 25 сентября совещания в Минпромторге в качестве оптимального механизма были выбраны как раз ценовые преференции.
Рассмотрение других мер, которые призваны помочь попавшему под санкции производителю алюминия Дерипаски UC Rusal, по данным «Коммерсанта», было приостановлено до обсуждения с бизнесом. Дерипаска просил расширить использование металла в машиностроении. Реализовать это планировалось через корректировку требований постановления №719, которое определяет критерии доступа машиностроителей к субсидиям. Однако автоконцерны пожаловались Козаку на невыполнимость предложенных требований.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
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Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/25
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/25
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/25
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/25
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/25
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/25
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/25
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
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Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
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Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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США не позволят европейским и другим странам подорвать санкции против Ирана, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон (его слова с конференции по Ирану в Нью-Йорке передало Reuters).
Ранее участники иранской «ядерной сделки» – Россия, Великобритания, Германия, Франция и Китай – договорилис создать специальный механизм для поддержки торговли и денежных расчетов с Ираном в обход санкций США.
Болтон подчеркнул, что США будут «агрессивными и непоколебимыми» в вопросе реализации экономических санкций против Тегерана. При этом высокопоставленный чиновник Белого дома выразил скептицизм относительно возможности обойти санкции США. «Евросоюз силен в риторике и слаб в исполнении», – считает Болтон.
«Мы будем следить за развитием этой структуры, которая на данный момент еще не существует и не имеет точных сроков запуска. Мы не намерены допускать, чтобы наши санкции могла обойти Европа или кто-либо еще», – заключил Болтон.
Советник американского президента отметил, что США ожидают сокращения импорта иранской нефти до нуля еще до вступления в силу второго пакета санкций 5 ноября.
«Банки и финансовые службы, такие как SWIFT, должны внимательно изучить свой бизнес с Ираном и задать себе вопрос, стоит ли рисковать», – предупредил Болтон. В 2012 г. Иран был отключен от SWIFT, однако вновь получил доступ к международной межбанковской системе после достижения договоренностей по урегулированию ядерной программы в 2015 г.
Так называемый совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан летом 2015 г. США, Россией, Великобританией, Францией и Китаем. Он предусматривает отмену санкций против Ирана в обмен на контроль за развитием ядерной отрасли страны. Дональд Трамп, ставший президентом США уже после подписания соглашения, заявил, что иранская «ядерная сделка» в действительности не соблюдается, и в мае 2018 г. объявил о выходе США из СВПД и восстановлении санкций. Первый пакет санкций против Ирана, предполагающий ограничения на продажу долларов, торговлю золотом и рядом металлов, операции с национальной валютой и госдолгом, вступил в силу 7 августа. В ноябре ограничения должны распространиться на энергетический сектор Ирана.
Остальные участники СВПД осудили односторонний выход США из сделки и заявили о своей приверженности соглашению. Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США Брюссель принял блокирующий законодательный акт, который запрещает компаниям ЕС соблюдать американские ограничения и должен позволить им возмещать убытки от санкций.
После возобновления санкций против Ирана Трамп заявил, что бизнес должен будет выбрать между этой страной и США. «Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США», – подчеркнул американский президент.
От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином
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Телеведущая, член федерального политсовета Партии перемен (бывшая «Гражданская инициатива») Ксения Собчак допустила участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Собчак.
«Я не исключаю такой возможности», – сказала она. Собчак отметила, что окончательно решение будет зависеть от партийных договоренностей и целесообразности такого выдвижения. «Потому что, например, в Санкт-Петербурге мне кажется очень важным не повторить ситуацию Москвы и сделать так, чтобы был один объединенный оппозиционный кандидат, который действительно сможет конкурировать с Полтавченко», – пояснила она.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в 2019 г. Собчак также не исключила, что может стать кандидатом в депутаты Мосгордумы, выборы в которую пройдут также в 2019 г.
Председатель партии Дмитрий Гудков подтвердил, что Партия перемен рассчитывает принять участие в выборах в Мосгордуму и сформировать по их итогам фракцию в региональном парламенте. Он добавил, что партия, несмотря на отсутствие регистрации, начинает «активно заниматься партстроительством», передает «Интерфакс». «Сегодня у нас прошла конференция московского отделения, где было избрано новое руководство», – уточнил он.
В политсовет партии были избраны 15 человек, в том числе Гудков, Собчак, бывший председатель партии Андрей Нечаев, экс-председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев, исполнительный директор «Открытой России» Тимур Валеев, сын Бориса Немцова Антон, бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов, политолог Марина Литвинович.
Как прошел съезд Партии перемен
Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
23 июня состоялся съезд Партии перемен, в которую переименовали партию «Гражданская инициатива»
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
На съезде был избран председатель партии, им стал экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Его кандидатуру предложила телеведущая Ксения Собчак (на фото)
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
Гудков (на фото) накануне стал членом партии «Гражданская инициатива»
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
Собчак охарактеризовала Гудкова как политика, который будет «заниматься 24 часа строительством партии, региональным строительством и решением многих политических проблем» и который провел «блестящую муниципальную кампанию по выборам депутатов»
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
В политический совет партии вошла сама Собчак, а также сын Бориса Немцова Антон Немцов, бывший руководитель проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев, юрист Елена Лукьянова, политтехнолог Марина Литвинович, бывший руководитель «Открытой России» Михаила Ходорковского Александр Соловьев
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
Бывший председатель «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев также вошел в политсовет Партии перемен
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
В конце мая Собчак говорила, что целью партии является прохождение в Госдуму в 2021 г. По ее словам, ближайшие три года уйдут на партстроительство
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
О создании совместной партии Гудков и Собчак объявили перед президентскими выборами
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
Съезд Партии перемен
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
Съезд Партии перемен
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
Съезд Партии перемен
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
Сейчас у партии 55 отделений, 10 из которых открылись после выборов президента
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Московские власти планируют ограничить скорость для автомобилистов на некоторых центральных прогулочных улицах. Об этом руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов рассказал в интервью газете «Коммерсантъ». Он отметил, что одновременно власти столицы разрешат автомобилистам ездить по некоторым городским магистралям со скоростью до 80 км/ч.
Соответствующее постановление правительства Москвы по изменению скоростного режима согласовывается с органами полиции и УГИБДД Москвы. «Корректнее говорить о том, что мы восстанавливаем скоростной режим, который был ограничен на время проведения реконструкции и ремонтных работ», – отметил он. В частности, скорость движения будет увеличена на Варшавском шоссе на участках от Нагатинской улицы до Каширского шоссе и от МКАД до Молодцовского проезда (за исключением дублеров). Там разрешенная скорость вырастет с 60 до 80 км/ч.
Ликсутов добавил, что городские власти проанализировали ситуацию и на других вылетных магистралях. Они планируют увеличить разрешенную скорость там, где снилась аварийность, были убраны наземные пешеходные переходы и расширена дорога. «Это даст позитивный результат с точки зрения пропускной способности, хотя, уверен, не все автовладельцы это поддержат», – признал он.
Ограничить скорость власти Москвы намерены на улицах в центре с интенсивным пешеходным движением. «Мы хотим добиться, чтобы автомобили ездили в таких местах со скоростью не более 60 км/ч. Но поскольку по законодательству за превышение более чем на 20 км/ч не штрафуют, знаки будут установлены с ограничением в 40 км/ч», – добавил руководитель департамента транспорта Москвы.
В каких странах самые лучшие дороги, а где – худшие
Christopher Pike/Bloomberg/Getty Images
Всемирный экономический форум опубликовал ежегодный рейтинг стран по качеству автомобильных дорог. Кто его возглавил, а кто оказался аутсайдером – в фотогалерее «Ведомостей» Место: 1 Страна: Объединённые Арабские Эмираты
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Vivek Prakash/REUTERS
Место: 2 Страна: Сингапур
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Arnd Wiegmann /REUTERS
Место: 3 Страна: Швейцария
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Athit Perawongmetha/REUTERS
Место: 4 Страна: Гонконг
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Peter Dejong / AP
Место: 5 Страна: Нидерланды
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Koji Sasahara / AP
Место: 6 Страна: Япония
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Laurent Cipriani / AP
Место: 7 Страна: Франция
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Dani Aláez / Unsplash
Место: 8 Страна: Португалия
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Imago/TASS
Место: 9 Страна: Австрия
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Mike Blake /REUTERS
Место: 10 Страна: США
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Евгений Разумный / Ведомости
Место: 114 Страна: Россия
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John McConnico / AP
Место: 128 Страна: Молдавия
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Tsvangirayi Mukwazhi / AP
Место: 129 Страна: Мозамбик
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Petr Anikukhin / AP
Место: 130 Страна: Украина
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Jorge Adorno /REUTERS
Место: 131 Страна: Парагвай
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Khaled Abdullah/REUTERS
Место: 132 Страна: Йемен
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Michael Duff / AP
Место: 133 Страна: Гвинея
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Alexander Joe / AP
Место: 134 Страна: Мадагаскар
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Andres Martinez Casares/REUTERS
Место: 135 Страна: Гаити
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Jerome Delay / AP
Место: 136 Страна: Демократическая Республика Конго
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Российский рынок радиоэлектроники вырастет к 2030 г. где-то в 2,5 раза и превысит 8 трлн руб., заявил со ссылкой на экспертов на совещании, посвященном импортозамещению в сфере радиоэлектроники, премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает «Интерфакс».
Россия по-прежнему критически зависит от импорта в сфере радиоэлектроники, подчеркнул Медведев. В 2017 г. доля российских компаний на этом рынке составляла около 22%, привел он цифры. А зарубежные конкуренты пытаются усилить этот разрыв экономическими методами, но и с помощью санкций, отметил Медведев. И если в оборонном секторе в сфере радиоэлектронной промышленности Россия «уверенно конкурирует с зарубежной техникой», то в гражданском секторе ситуация иная, отметил премьер. «Достаточно долгое время мы обходились при помощи закупки соответствующих определенных видов техники и компонентов за границей, отечественных продуктов мало», – пояснил Медведев. При этом именно радиоэлектронные устройства лежат в основе современного цифрового мира и напрямую влияют на глобальную конкурентоспособность экономики, считает премьер.
Российские производители способны бороться за увеличение доли на российском рынке, считает Медведев. Он посоветовал им использовать как «технологические заделы оборонки», так и гражданские наработки: «В современном мире одно обогащает другое. Раньше у нас был прямой трансфер оборонных технологий в гражданские, сейчас иногда гражданские технологии приходят в оборонку», – сказал премьер и посоветовал поощрять этот процесс.
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Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка признал банкротом банк «Югра», сообщает «Интерфакс» из зала суда.
Суд открыл конкурсное производство сроком на один год и утвердил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Представитель ЦБ в суде говорил, что разница между обязательствами и активами банка превышает 143 млрд руб.: стоимость имущества — около 56,3 млрд руб., неисполненные обязательства — более 199,3 млрд руб.
Банк России с 10 июля 2017 г. ввел в «Югре» временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 28 июля регулятор отозвал у банка лицензию, объяснив это тем, что кредитная организация недооценивала кредитный риск и недостоверно отражала операции в отчетности: «технически» исполняла предписания, создавая требуемые резервы по одним кредитам и распуская их по другим.
В августе Арбитражный суд Московского округа не удовлетворил кассационную жалобу «Югры» на решения судов нижестоящих инстанций, которые признали законным отзыв лицензии.
Банк «Югра», основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, на конец I квартала 2017 г. занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге «Интерфакс-100». Крах этого банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд руб.
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«Ростелеком» провел ребрендинг и отказался от «уха» на логотипе
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Оператор «Ростелеком» на мероприятии в Москве представил новый бренд и позиционирование, передает РБК.
Вместо сине-оранжевого «уха» на новом логотипе изображена сложенная двухцветная лента. Как рассказал представитель «Ростелекома», таким образом планировалось «подчеркнуть статус цифровой компании». «Лента символизирует технологии, мы складываем две стороны ленты и делаем технологии, цифровой доступ ближе к тому, что нужно клиенту», — отметил он.
Первая рекламная кампания в обновленном стиле начнется 1 октября.
Новый визуальный стиль разработан в партнерстве с агентствами Bootleg (группа BBDO) и Saffron Brand Consultants. Разработка обошлась в 35 млн руб. Смена вывесок будет проведена в 2018 и 2019 гг.
О планах провести ребрендинг заявил в октябре 2017 г. президент оператора Михаил Осеевский. «Мы считаем, что ребрендинг надо проводить тогда, когда сама суть, само содержание компании уже существенно изменится. Поэтому — да, мы планируем его провести, но тогда, когда мы станем компанией цифровых технологий», — подчеркнул он тогда.