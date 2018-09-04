Кризис распространяется по развивающимся рынкам

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Мер в области денежной политики Аргентине недостаточно, чтобы стабилизировать финансовый рынок AP Photo / Natacha Pisarenko

Президент Аргентины Маурисио Макри представил меры жесткой экономии, чтобы вернуть доверие международных инвесторов. Таким образом, он признал, что страна оказалась в «экстренной» ситуации после длящегося уже не один месяц падения курса песо.

На прошлой неделе он опустился на 16% до рекордного минимума, равного почти 39 песо/$. Это произошло после того, как Макри попросил МВФ ускорить предоставление помощи в размере $50 млрд, о которой страна договорилась в июне. С начала года аргентинская валюта ослабла более чем на 50%, а центробанк 30 августа был вынужден поднять процентную ставку с 45 до 60%.

Кризисные явления проявляются во многих странах. «Растут риски распространения кризиса из Аргентины и Турции на другие развивающиеся рынки и экономики со слабыми фундаментальными показателями, такими как большой дефицит счета текущих операций и высокая инфляция», – приводит Bloomberg мнение Масакатсу Фукайи, валютного трейдера Mizuho Bank. Наиболее уязвимыми он считает валюты Индонезии, Индии, Бразилии и ЮАР. Доллар продолжает укрепляться, ФРС США повышает процентные ставки, торговые конфликты не разрешаются (так, на этой неделе Дональд Трамп планирует объявить об импортных пошлинах против Китая на $200 млрд) – все это означает, что давление на валюты развивающихся стран сохранится, считает Фукайа.

У Турции и Аргентины – двойной дефицит (бюджета и счета текущих операций), который в совокупности составляет 8,7% и 10,4% соответственно. У Пакистана двойной дефицит превышает 10% ВВП, у Бразилии, Индии, Индонезии, ЮАР, Украины составляет или превышает 5%.

Экстренная ситуация

«Мы очень надеялись, что сможем решить проблемы спокойно. Но реальность показывает нам, что нужно двигаться быстрее, – заявил Макри в понедельник. – Мир сказал нам, что мы живем не по средствам».