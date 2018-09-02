Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4644 от 03.09.2018 под заголовком: Рупия подвела премьера

Курс индийской рупии опустился до рекордного минимума

Это создает премьер-министру страны проблемы за год до выборов
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На фоне неблагоприятных макро­экономических факторов в пятницу курс индийской рупии к доллару США опустился до рекордного минимума 71 рупия/$. Это может стать причиной беспокойства для премьер-министра Индии Нарендры Моди за год до всеобщих выборов в стране.

Спустя несколько часов после рекордного падения курса рупии власти Индии сообщили о росте экономики на 8,2% во II квартале. Это самый быстрый темп роста ВВП страны за последние два года.

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