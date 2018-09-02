Статья опубликована в № 4644 от 03.09.2018 под заголовком: Рупия подвела премьера
Курс индийской рупии опустился до рекордного минимума
Это создает премьер-министру страны проблемы за год до выборов
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
курс индийской рупии к доллару США опустился до рекордного минимума
ZUMA / ТАСС
На фоне неблагоприятных макроэкономических факторов в пятницу курс индийской рупии к доллару США опустился до рекордного минимума 71 рупия/$. Это может стать причиной беспокойства для премьер-министра Индии Нарендры Моди за год до всеобщих выборов в стране.
Спустя несколько часов после рекордного падения курса рупии власти Индии сообщили о росте экономики на 8,2% во II квартале. Это самый быстрый темп роста ВВП страны за последние два года.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}