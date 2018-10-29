Бразилия поменяла левых на ультраправого
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Новым президентом Бразилии избран крайне правый кандидат Жаир Болсонару. В прошедшем в воскресенье втором туре 63-летний бывший военный получил свыше 55% голосов, уверенно опередив выдвиженца левой Партии трудящихся Фернанду Аддада (45%). Инаугурация нового главы государства пройдет 1 января 2019 г.
Ожесточенная предвыборная борьба выявила крайне высокий уровень поляризации мнений в бразильском обществе, поэтому в своем первом обращении к народу после выборов Болсонару пообещал защищать конституцию и объединить расколотое общество, передает Associated Press. Аддад, в свою очередь, заявил, что намерен усилить и возглавить оппозицию при поддержке правозащитных групп, которые давно высказывали опасения по поводу ограничения в стране гражданских свобод в случае избрания Болсонару.
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