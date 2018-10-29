Политика / Международная жизнь

Бразилия поменяла левых на ультраправого

Новый президент Жаир Болсонару обещает кардинально изменить прежнюю политику
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Новым президентом Бразилии избран крайне правый кандидат Жаир Болсонару. В прошедшем в воскресенье втором туре 63-летний бывший военный получил свыше 55% голосов, уверенно опередив выдвиженца левой Партии трудящихся Фернанду Аддада (45%). Инаугурация нового главы государства пройдет 1 января 2019 г.

Ожесточенная предвыборная борьба выявила крайне высокий уровень поляризации мнений в бразильском обществе, поэтому в своем первом обращении к народу после выборов Болсонару пообещал защищать конституцию и объединить расколотое общество, передает Associated Press. Аддад, в свою очередь, заявил, что намерен усилить и возглавить оппозицию при поддержке правозащитных групп, которые давно высказывали опасения по поводу ограничения в стране гражданских свобод в случае избрания Болсонару.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике