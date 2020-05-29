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Бывший полицейский задержан в США после убийства афроамериканца

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В Миннеаполисе (штат Миннесота) задержан бывший полицейский Дерек Шовин, сообщает BBC. 25 мая Шовин при аресте надавил коленом на лежащего на асфальте 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Вскоре после этого Флойд скончался в больнице. Какие обвинения предъявлены экс-полицейскому пока неизвестно.

Экс-полицейскому предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, сообщил телеканал CNN со ссылкой на прокурора округа Хеннепин Майка Фримена.

25 мая группа белых полицейских арестовала Флойда около продуктового магазина из-за сообщения о том, что он расплатился с продавцом фальшивым чеком. Сцену задержания снял на видео и выложил в социальные сети один из прохожих.

На записи видно, как полицейский на протяжении нескольких минут душит коленом лежащего на асфальте безоружного афроамериканца. Вскоре после этого Флойд скончался в больнице. Все четыре полицейских, участвовавших в его задержании, были уволены, однако никого из них тогда не задержали. По словам мэра Миннеаполиса, расследованием инцидента занимается ФБР. 

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После смерти Флойда в крупнейшем городе северного штата Миннесота начались беспорядки. Сначала демонстрации носили мирный характер, но уже вечером 27 мая они переросли в столкновения с полицией, поджоги зданий и погромы магазинов, аптек и банков, передавал Reuters.

Президент США Дональд Трамп сразу после инцидента пообещал лично разобраться в ситуации. Позже он резко осудил протестующих, а также раскритиковал недостаточное противодействие им со стороны местных властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных