Бывший полицейский задержан в США после убийства афроамериканца
В Миннеаполисе (штат Миннесота) задержан бывший полицейский Дерек Шовин, сообщает BBC. 25 мая Шовин при аресте надавил коленом на лежащего на асфальте 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Вскоре после этого Флойд скончался в больнице. Какие обвинения предъявлены экс-полицейскому пока неизвестно.
Экс-полицейскому предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, сообщил телеканал CNN со ссылкой на прокурора округа Хеннепин Майка Фримена.
25 мая группа белых полицейских арестовала Флойда около продуктового магазина из-за сообщения о том, что он расплатился с продавцом фальшивым чеком. Сцену задержания снял на видео и выложил в социальные сети один из прохожих.
На записи видно, как полицейский на протяжении нескольких минут душит коленом лежащего на асфальте безоружного афроамериканца. Вскоре после этого Флойд скончался в больнице. Все четыре полицейских, участвовавших в его задержании, были уволены, однако никого из них тогда не задержали. По словам мэра Миннеаполиса, расследованием инцидента занимается ФБР.
После смерти Флойда в крупнейшем городе северного штата Миннесота начались беспорядки. Сначала демонстрации носили мирный характер, но уже вечером 27 мая они переросли в столкновения с полицией, поджоги зданий и погромы магазинов, аптек и банков, передавал Reuters.
Президент США Дональд Трамп сразу после инцидента пообещал лично разобраться в ситуации. Позже он резко осудил протестующих, а также раскритиковал недостаточное противодействие им со стороны местных властей.