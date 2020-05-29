Бывший полицейский задержан в США после убийства афроамериканца

На записи видно, как полицейский на протяжении нескольких минут душит коленом лежащего на асфальте безоружного афроамериканца. Вскоре после этого Флойд скончался в больнице. Все четыре полицейских, участвовавших в его задержании, были уволены, однако никого из них тогда не задержали. По словам мэра Миннеаполиса, расследованием инцидента занимается ФБР.