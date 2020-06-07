Уроки дела Ивана Голунова

Уроки дела Ивана ГолуноваЧему прошлогодняя кампания в защиту журналиста научила общество и власть
Бурная и массовая поддержка журналиста Ивана Голунова, несправедливо обвиненного в тяжком преступлении, оказалась неожиданной для власти и стала одним из важных факторов его освобождения. Сложившаяся тогда общественная солидарность, вероятно, не позволила силовикам летом и осенью 2019 г. развернуть большое дело о «массовых беспорядках». Но свои уроки из дела Голунова извлекла и власть: действия силовиков стали бескомпромиссными.
Год назад, 6 июня 2019 г., оперативники МВД задержали журналиста отдела расследований издания «Медуза» Ивана Голунова, обвинив его в покушении на сбыт наркотиков. Теперь, судя по материалам дела, возбужденного уже против полицейских, они подозреваются в том, что подбросили Голунову наркотики, предполагая, что суд отправит журналиста за решетку. Началась и медиакампания, призванная убедить обывателя в причастности Голунова к наркоторговле.
Однако в этом деле сразу что-то пошло не так. Инициаторы дела недооценили его резонанс и готовность разобщенного в целом профессионального сообщества противостоять произволу. 10 июня «Ведомости», РБК и «Коммерсант» впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой – «Я/Мы Иван Голунов».