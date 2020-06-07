Уроки дела Ивана Голунова

Год назад, 6 июня 2019 г., оперативники МВД задержали журналиста отдела расследований издания «Медуза» Ивана Голунова, обвинив его в покушении на сбыт наркотиков. Теперь, судя по материалам дела, возбужденного уже против полицейских, они подозреваются в том, что подбросили Голунову наркотики, предполагая, что суд отправит журналиста за решетку. Началась и медиакампания, призванная убедить обывателя в причастности Голунова к наркоторговле.