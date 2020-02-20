Какие уроки надо извлечь из «московского дела»
Задуманное для демонстративного наказания и устрашения активной части общества «московское дело» – о массовых беспорядках летом 2019 г. – можно признать провалившимся. Оно не запугало протестующих и вызвало волну солидарности с жертвами несправедливости. Однако приговоры по нему показали готовность отечественного правосудия наказывать невиновных даже в делах, где уголовное преследование выглядит абсурдным.
Во вторник Мещанский суд Москвы приговорил 21-летнего студента МАИ Андрея Баршая, толкнувшего росгвардейца Александра Козлова во время митинга 27 июля, к трехлетнему условному сроку (гособвинение требовало 3,5 года колонии). Приговор Баршаю может подвести черту под московским делом: суд над покинувшими Россию Айдаром Губайдулиным и Сергеем Меденковым надолго отложен.