Какие уроки надо извлечь из «московского дела»

Задуманное для демонстративного наказания и устрашения активной части общества «московское дело» – о массовых беспорядках летом 2019 г. – можно признать провалившимся. Оно не запугало протестующих и вызвало волну солидарности с жертвами несправедливости. Однако приговоры по нему показали готовность отечественного правосудия наказывать невиновных даже в делах, где уголовное преследование выглядит абсурдным.