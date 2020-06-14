Владимир Путин рассчитывает на чужие деньги

Некоторые российские родители точно знают, сколько стоит жизнь их детей. Потому что их дети тяжело больны и нуждаются в постоянном лечении. Большая и все увеличивающаяся часть этих родителей – благодаря прежде всего усилиям общества и некоммерческих организаций – получает лекарства для своих детей бесплатно, в том числе и даже в основном от государства.