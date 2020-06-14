Владимир Путин рассчитывает на чужие деньги

Владимир Путин рассчитывает на чужие деньгиПрезидент согласился создать общий фонд для покупки сверхдорогих лекарств
Некоторые российские родители точно знают, сколько стоит жизнь их детей. Потому что их дети тяжело больны и нуждаются в постоянном лечении. Большая и все увеличивающаяся часть этих родителей – благодаря прежде всего усилиям общества и некоммерческих организаций – получает лекарства для своих детей бесплатно, в том числе и даже в основном от государства.
У некоторых детей, увы, болезни неизлечимы, и им никакими деньгами не поможешь. До недавнего времени спинальная мышечная атрофия (СМА) была такой болезнью. СМА – тяжелое прогрессирующее нервно-мышечное заболевание, которое вызывает атрофию мышц и связанные с этим осложнения. Долго эти дети не живут.
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