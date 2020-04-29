«Коммерсантъ» узнал о дефиците лекарств для людей с редкими заболеваниями

По данным газеты, препараты для лечения ревматоидного артрита, системных красной волчанки и склеродермии, пациенты не могут найти ни коммерческой рознице, ни по системе льготного лекарственного обеспечения. Спрос на препараты вырос из-за упоминания их в рекомендациях Минздрава по лечению коронавирусной инфекции. Так, в Российской ревматологической ассоциации «Надежда» рассказали, что в конце апреля Минздрав снова обновил рекомендации. «Один из препаратов предназначен для лечения тяжелых форм ревматоидного артрита как у детей, так и у взрослых, а также тяжелых форм системных васкулитов, болезни Стилла и других тяжелых ревматических заболеваний»,— рассказала член президиума ассоциации Полина Пчельникова. Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, перепрофилированный для лечения больных с коронавирусом, уже разместил закупку одного из таких лекарств.