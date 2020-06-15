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Адрес из прошлого

В цифровую эпоху привязка предприятия к местности лишена смысла
Кирилл Янков , заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
Варвара Гранкова для Ведомостей

Одним из реальных экономических достижений нулевых годов стала простая, без лишней бюрократии, регистрация юридических лиц. С тех пор эта процедура занимает пять дней, а в 2010 гг. стала возможной и в удаленном режиме. Однако для регистрации любой новой компании по-прежнему нужна такая штука, как юридический адрес.

Завести такой адрес между тем – проблема для множества малых предприятий, не имеющих своей недвижимости. Далеко не все, кто фактически готов сдать им в аренду помещение, согласны предоставить свой адрес как юридический, засветиться в учредительных документах новой компании. А опыт «самоизоляции» показывает, что многие виды бизнеса можно вести, не имея вообще никаких специальных помещений.

Закон определяет, что государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа. В 2001 г., когда закон принимали, на практике уже можно было руководить небольшим предприятием откуда угодно. Однако в то время еще обязательны были бумажная документация и синяя печать, и это должно было где-то храниться. Сейчас, когда вся документация может храниться в цифровом виде, норма о «месте нахождения» стала откровенно архаической.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных