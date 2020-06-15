Адрес из прошлого

Закон определяет, что государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа. В 2001 г., когда закон принимали, на практике уже можно было руководить небольшим предприятием откуда угодно. Однако в то время еще обязательны были бумажная документация и синяя печать, и это должно было где-то храниться. Сейчас, когда вся документация может храниться в цифровом виде, норма о «месте нахождения» стала откровенно архаической.