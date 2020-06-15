Адрес из прошлого

Адрес из прошлогоВ цифровую эпоху привязка предприятия к местности лишена смысла
Одним из реальных экономических достижений нулевых годов стала простая, без лишней бюрократии, регистрация юридических лиц. С тех пор эта процедура занимает пять дней, а в 2010 гг. стала возможной и в удаленном режиме. Однако для регистрации любой новой компании по-прежнему нужна такая штука, как юридический адрес.
Завести такой адрес между тем – проблема для множества малых предприятий, не имеющих своей недвижимости. Далеко не все, кто фактически готов сдать им в аренду помещение, согласны предоставить свой адрес как юридический, засветиться в учредительных документах новой компании. А опыт «самоизоляции» показывает, что многие виды бизнеса можно вести, не имея вообще никаких специальных помещений.
Закон определяет, что государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа. В 2001 г., когда закон принимали, на практике уже можно было руководить небольшим предприятием откуда угодно. Однако в то время еще обязательны были бумажная документация и синяя печать, и это должно было где-то храниться. Сейчас, когда вся документация может храниться в цифровом виде, норма о «месте нахождения» стала откровенно архаической.