Преследование слухов: монополия на ложь

Преследование слухов: монополия на ложьФейкньюс в эпоху эпидемии коронавируса
Международная «Агора» опубликовала анализ дел о фейкньюс в период эпидемии коронавируса. Предмет анализа – массив возбужденных административных и уголовных дел. Вывод – наибольшую общественную опасность правоохранительные органы видят в публичных сомнениях в правдивости официальных пресс-релизов, а также в оценке общественностью готовности властей к противодействию чрезвычайным ситуациям. Так что государство закрепило за собой монополию на распространение любой общественно значимой информации.
Доклад Международной «Агоры» «Эпидемия фейков: борьба с коронавирусом как угроза свободе слова» содержит описание текущей ситуации и предпосылок появления соответствующих норм в российском законодательстве, указание на наиболее примечательные кейсы, оценку общемирового контекста и рекомендации по приведению действующих норм к мировым стандартам защиты права на свободу высказываний.
С 19 марта прошлого года, когда вступила в силу ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, в поле зрения аналитиков попало 170 случаев административного (157 зафиксированы за три эпидемических месяца) и 42 случая уголовного (по ст. 207.1 УК РФ) преследования граждан и организаций за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов. В 144 случаях сведения о содержании высказываний оказались доступны для анализа, т. е. упомянуты в пресс-релизах государственных органов, судебных актах или сообщениях СМИ.