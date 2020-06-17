Преследование слухов: монополия на ложь

С 19 марта прошлого года, когда вступила в силу ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, в поле зрения аналитиков попало 170 случаев административного (157 зафиксированы за три эпидемических месяца) и 42 случая уголовного (по ст. 207.1 УК РФ) преследования граждан и организаций за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов. В 144 случаях сведения о содержании высказываний оказались доступны для анализа, т. е. упомянуты в пресс-релизах государственных органов, судебных актах или сообщениях СМИ.