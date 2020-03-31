Россию ждет эпидемия «коронавирусных» наказаний
Резкое ужесточение ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и за распространение заведомо ложных новостей о чрезвычайных ситуациях наверняка обернется «показательной поркой» нарушителей режима самоизоляции, введенного в связи с эпидемией коронавируса, и тех, кто критикует действия властей. Так считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Хотя качество этих законодательных новаций, по их мнению, явно оставляет желать лучшего.
Что изменилось
Изменения в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Госдума приняла утром 31 марта в ускоренном порядке и без обсуждения.
Согласно поправкам в ст. 6.3 КоАПа максимальные штрафы за нарушение санитарных правил и невыполнение противоэпидемических мероприятий, если это произошло в период режима чрезвычайной ситуации (ЧС) или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, увеличатся в десятки и даже сотни раз. Например, для граждан штраф возрастет с 500 до 40 000 руб., для индивидуальных предпринимателей (ИП) – с 1000 до 150 000 руб, для юридических лиц – с 20 000 до 500 000 руб. Кроме того, в КоАПе появится новая ст. 20.61 (невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения), за нарушение которой физлицам придется заплатить от 1000 до 30 000 руб., ИП – от 30 000 до 50 000 руб., а юрлицам – от 100 000 до 300 000 руб. Если же нарушение повлекло причинение вреда здоровью или смерть человека, верхняя планка штрафа для граждан поднимется до 50 000 руб., а для ИП и юрлиц – до 1 млн.
Ужесточается и уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК). Действия, повлекшие по неосторожности массовое заболевание или создавшие угрозу наступления таких последствий, будут караться не только штрафом, как ранее (его сумма возрастет с 80 000 до 700 000 руб.), но и лишением свободы на срок до двух лет. В случае смерти человека штраф увеличится до 2 млн руб., а срок заключения – до пяти лет, если же жертв будет две или более, это грозит уже семью годами тюрьмы.