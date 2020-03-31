Россию ждет эпидемия «коронавирусных» наказаний

Согласно поправкам в ст. 6.3 КоАПа максимальные штрафы за нарушение санитарных правил и невыполнение противоэпидемических мероприятий, если это произошло в период режима чрезвычайной ситуации (ЧС) или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, увеличатся в десятки и даже сотни раз. Например, для граждан штраф возрастет с 500 до 40 000 руб., для индивидуальных предпринимателей (ИП) – с 1000 до 150 000 руб, для юридических лиц – с 20 000 до 500 000 руб. Кроме того, в КоАПе появится новая ст. 20.61 (невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения), за нарушение которой физлицам придется заплатить от 1000 до 30 000 руб., ИП – от 30 000 до 50 000 руб., а юрлицам – от 100 000 до 300 000 руб. Если же нарушение повлекло причинение вреда здоровью или смерть человека, верхняя планка штрафа для граждан поднимется до 50 000 руб., а для ИП и юрлиц – до 1 млн.