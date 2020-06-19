На что повлияет регистр населения России

Президент подписал закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». В сети собираются подписи против «электронного концлагеря», а представители конфессий высказываются против использования систем с личными кодами или идентификационными номерами. Что же в нем плохого?