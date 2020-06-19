На что повлияет регистр населения России

На что повлияет регистр населения РоссииНалоговым органам станет гораздо проще следить за гражданами и бизнесом
Президент подписал закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». В сети собираются подписи против «электронного концлагеря», а представители конфессий высказываются против использования систем с личными кодами или идентификационными номерами. Что же в нем плохого?
Какие сведения войдут в регистр
Регистр будет содержать сведения о населении России, которое представлено гражданами России, иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно или постоянно проживающими в России, а также беженцами.
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