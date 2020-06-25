Солидарность вместо справедливости

Зато слов благодарности – ни от родителей, ни от детей, ни от властей, ни в целом от российского общества – не дождутся те самые несколько сотен тысяч россиян, зарабатывающих более 5 млн руб. в год, которые заплатят в бюджет дополнительно 60 млрд руб. (сумма мизерная по меркам бюджета страны, доходы которого в 2019 г. превысили 20 трлн руб., а профицит составил чуть менее 2 трлн руб.). Они и пойдут на лечение детей.