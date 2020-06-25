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Солидарность вместо справедливости

Кому сказать спасибо за деньги на лечение детей с редкими заболеваниями
Кирилл Никитин
РИА Новости

Вчерашнее выступление президента с предложением о введении повышенной ставки НДФЛ в 15% на доходы свыше 5 млн руб. в год вызвало массу профессиональных вопросов, зато дало один бесспорный ответ: очень влиятельным СМИ в России-2020 оказалась «Новая газета». Именно она превратила одну из сложных проблем в медицине в ключевую тему масштабной информационной кампании на фоне конституционного процесса. И выиграла ее практически в одиночку. Спасибо ей!

Зато слов благодарности – ни от родителей, ни от детей, ни от властей, ни в целом от российского общества – не дождутся те самые несколько сотен тысяч россиян, зарабатывающих более 5 млн руб. в год, которые заплатят в бюджет дополнительно 60 млрд руб. (сумма мизерная по меркам бюджета страны, доходы которого в 2019 г. превысили 20 трлн руб., а профицит составил чуть менее 2 трлн руб.). Они и пойдут на лечение детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных