Солидарность вместо справедливости

Солидарность вместо справедливостиКому сказать спасибо за деньги на лечение детей с редкими заболеваниями
Вчерашнее выступление президента с предложением о введении повышенной ставки НДФЛ в 15% на доходы свыше 5 млн руб. в год вызвало массу профессиональных вопросов, зато дало один бесспорный ответ: очень влиятельным СМИ в России-2020 оказалась «Новая газета». Именно она превратила одну из сложных проблем в медицине в ключевую тему масштабной информационной кампании на фоне конституционного процесса. И выиграла ее практически в одиночку. Спасибо ей!
Зато слов благодарности – ни от родителей, ни от детей, ни от властей, ни в целом от российского общества – не дождутся те самые несколько сотен тысяч россиян, зарабатывающих более 5 млн руб. в год, которые заплатят в бюджет дополнительно 60 млрд руб. (сумма мизерная по меркам бюджета страны, доходы которого в 2019 г. превысили 20 трлн руб., а профицит составил чуть менее 2 трлн руб.). Они и пойдут на лечение детей.