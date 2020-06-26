Цифровизация с большой дороги

Мир постепенно идет к фактической платности пользования дорогами, и это справедливо, ведь иначе меньшинство на автомобилях пользуется бесплатными благами за счет налогов, которые платят все. Пока такую платность обеспечивают акцизы на моторное топливо, но с электрификацией автотранспорта этого не будет: нельзя установить цену на электричество из розетки для лампы одну, а для электромобиля другую. А значит, от цифровых систем, связывающих плату и фактический пробег, уйти не удастся.