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Цифровизация с большой дороги

Две беды при взимании платы с грузовиков на российских трассах
Кирилл Янков , заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
РИА Новости

Мир постепенно идет к фактической платности пользования дорогами, и это справедливо, ведь иначе меньшинство на автомобилях пользуется бесплатными благами за счет налогов, которые платят все. Пока такую платность обеспечивают акцизы на моторное топливо, но с электрификацией автотранспорта этого не будет: нельзя установить цену на электричество из розетки для лампы одну, а для электромобиля другую. А значит, от цифровых систем, связывающих плату и фактический пробег, уйти не удастся.

Скоро водители большегрузных автомобилей будут с грустью отмечать пятилетие первой системы, за деньги отслеживающей пробег автомобилей в стране, – «Платона». Пора вспомнить, для чего эта система платы была введена. Как сказано в федеральном законе – в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам грузовиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных