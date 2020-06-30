Кому нужны поправки в Конституцию

Так вот, с точки зрения философско-духовно-декларативной природы Конституции гораздо важнее, чтобы она была понятна фермеру и слесарю, чем журналисту и профессору. Российская Конституция, сколь это ни огорчительно для отдельных представителей общественности, обращена не к обитателям Садового кольца, а, как сейчас говорят, к «глубинному народу». К многочисленным крошечным российским городкам и весям от Калининграда до Сахалина. Именно к ним. Тот, кто живет внутри посткапиталистической республики «Садовое кольцо», совершенно легко проживет и без нее.