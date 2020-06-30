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Кому нужны поправки в Конституцию

Гораздо важнее, чтобы она была понятна фермеру и слесарю, чем журналисту и профессору
Дмитрий Гололобов , российский адвокат и английский солиситор
Андрей Гордеев / Ведомости

В соцсетях идет настоящая битва «поправочников» и «антипоправочников». Часть общества (как показывают экзитполы, явное меньшинство) выступает активно против поправок, не понимая, зачем понадобилось закреплять их в Конституции. Точнее, утверждая, что понадобилось это только для того, чтобы закамуфлировать прочими поправками главную ‒ «поправку Терешковой». Это значительное упрощение.

Конституция в ее российском понимании ‒ инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и, скажем, американская). Конституция ‒ своеобразная политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы, откуда, куда идем и с каким флагом». Бесспорно, в основном законе есть и условные «юридические» главы, но содержащиеся в них положения могли бы совершенно запросто быть прописаны в отдельных федеральных законах.

Так вот, с точки зрения философско-духовно-декларативной природы Конституции гораздо важнее, чтобы она была понятна фермеру и слесарю, чем журналисту и профессору. Российская Конституция, сколь это ни огорчительно для отдельных представителей общественности, обращена не к обитателям Садового кольца, а, как сейчас говорят, к «глубинному народу». К многочисленным крошечным российским городкам и весям от Калининграда до Сахалина. Именно к ним. Тот, кто живет внутри посткапиталистической республики «Садовое кольцо», совершенно легко проживет и без нее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных