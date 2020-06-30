Кому нужны поправки в Конституцию

Кому нужны поправки в КонституциюГораздо важнее, чтобы она была понятна фермеру и слесарю, чем журналисту и профессору
В соцсетях идет настоящая битва «поправочников» и «антипоправочников». Часть общества (как показывают экзитполы, явное меньшинство) выступает активно против поправок, не понимая, зачем понадобилось закреплять их в Конституции. Точнее, утверждая, что понадобилось это только для того, чтобы закамуфлировать прочими поправками главную ‒ «поправку Терешковой». Это значительное упрощение.
Конституция в ее российском понимании ‒ инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и, скажем, американская). Конституция ‒ своеобразная политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы, откуда, куда идем и с каким флагом». Бесспорно, в основном законе есть и условные «юридические» главы, но содержащиеся в них положения могли бы совершенно запросто быть прописаны в отдельных федеральных законах.
Так вот, с точки зрения философско-духовно-декларативной природы Конституции гораздо важнее, чтобы она была понятна фермеру и слесарю, чем журналисту и профессору. Российская Конституция, сколь это ни огорчительно для отдельных представителей общественности, обращена не к обитателям Садового кольца, а, как сейчас говорят, к «глубинному народу». К многочисленным крошечным российским городкам и весям от Калининграда до Сахалина. Именно к ним. Тот, кто живет внутри посткапиталистической республики «Садовое кольцо», совершенно легко проживет и без нее.