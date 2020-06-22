Россия при новой Конституции

Голосование особого назначения



До того как Владимир Путин 15 января предложил выяснить мнение россиян о поправках в Конституцию путем «общероссийского голосования», такого понятия в избирательном законодательстве просто не существовало. Поэтому его правила инициаторам конституционной реформы пришлось придумывать буквально на ходу.

В законопроекте, внесенном президентом в Госдуму 20 января, никаких подробностей о процедуре голосования не было. Базовые положения о порядке его проведения в проект внесли сами депутаты, включив их в ст. 2 и 3 закона о поправке к Конституции. Уже тогда стало ясно, что эта процедура будет заметно отличаться от обычных выборов или референдума: всего месяц на подготовку вместо традиционных 90–100 дней; наблюдатели только от общественных палат, формируемых федеральными и региональными властями; отказ от агитации за и против в пользу «информирования избирателей» о содержании поправок; отсутствие минимального порога явки; наконец, возможность дистанционного электронного голосования – «при наличии условий для его проведения».

Еще больше новаций оказалось в подробной инструкции, принятой Центризбиркомом в марте, когда голосование еще планировалось на 22 апреля. Главная из них – надомное и досрочное голосование для всех желающих в течение шести дней до указанной даты, причем в итоговых протоколах число избирателей, голосовавших вне участков, отдельно указываться не будет. Для сравнения: на традиционных выборах голосовать досрочно разрешается лишь при наличии уважительных причин (как, например, командировка, отпуск или работа в день выборов), а на дому – только в день голосования. При этом число проголосовавших вне участков обычно вписывается в отдельную строку итогового протокола, что позволяет оценить вклад этих избирателей в общий результат, и слишком высоким процентом надомного голосования в последние годы не раз выражал недовольство даже ЦИК, поскольку обеспечить надежный контроль за соблюдением всех процедур в данном случае гораздо сложнее, чем на участках.

Столь существенное отступление от привычных норм вызвало серьезную критику со стороны оппозиционных политиков и независимых наблюдателей. Они настаивали на том, что «размазывание» голосования во времени и пространстве при заметном ослаблении внешнего контроля, как и использование не до конца отработанной процедуры интернет-голосования, создаст возможности для злоупотреблений и фальсификаций. Власти и руководство ЦИК в ответ уверяли, что все эти меры принимаются исключительно ради безопасности россиян в условиях пандемии коронавирусной инфекции, и обещали, несмотря на все новшества, обеспечить надежный контроль за всеми видами голосования.

Впрочем, как показывают опросы, рядовые россияне пока готовы поддержать поправки в Конституцию независимо от того, в какой форме будет проходить волеизъявление. А его ожидаемый успех, возможно, позволит властям использовать некоторые из «чрезвычайных» новаций и в ходе осенних региональных выборов – особенно в том случае, если проводить их придется в условиях второй волны коронавируса.