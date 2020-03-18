Конституционное успокоительное
Конституционный суд, признав легитимными все поправки к Основному закону, прописал всем сохранять спокойствие
Ну вот, а вы боялись. Наш героический Конституционный суд (КС) во главе с Валерием Зорькиным разбил в пух и прах все доводы так называемых критиков и признал безоговорочно легитимными и все поправки к Конституции, и порядок их принятия.
На тот случай, если у одурманенных вражеской пропагандой граждан остались какие-то вопросы, предлагаю им ознакомиться с главными выводами КС, переведенными с безупречно-юридического на обыденно-бытовой русский язык (разумеется, как язык государствообразующего народа). Заранее прошу прощения у уважаемых судей, если что-то понял не так.
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