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Почему Владимиру Путину можно все

Свое согласие на обнуление президентских сроков Конституционный суд объяснил просто: таковы «конкретно-исторические условия, риски и вызовы»
Павел Аптекарь
Одобрение Конституционным судом поправок в Основной закон, разрешающих Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву снова избираться президентами еще на два срока, рассеяло иллюзии насчет существования в России независимого правосудия /Андрей Гордеев / Ведомости

Одобрение Конституционным судом (КС) поправок в Основной закон, разрешающих Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву снова избираться президентами еще на два срока, развеяло последние иллюзии насчет существования в России независимого правосудия и разделения властей. Решение КС означает, что его судьи предпочли конъюнктурное, буквалистское понимание защите духа Конституции – соблюдению прав и свобод граждан.

16 марта КС обнародовал принятое в ускоренном режиме 52-страничное заключение, где подтвердил соответствие Основному закону всех без исключения поправок в Конституцию и порядка их принятия. Помня, что КС в последние 15 лет предпочитал не ссориться с Кремлем в случае споров по основополагающим вопросам государственного устройства, мало кто надеялся на внезапное проявление судьями принципиальности и свободомыслия. От них скорее ждали изящных обоснований конституционности новелл, особенно внесенной в последний момент «поправки Терешковой», обнулившей сроки Путина и Медведева и позволившей им снова участвовать в выборах главы государства.

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