Почему Владимиру Путину можно все

16 марта КС обнародовал принятое в ускоренном режиме 52-страничное заключение, где подтвердил соответствие Основному закону всех без исключения поправок в Конституцию и порядка их принятия. Помня, что КС в последние 15 лет предпочитал не ссориться с Кремлем в случае споров по основополагающим вопросам государственного устройства, мало кто надеялся на внезапное проявление судьями принципиальности и свободомыслия. От них скорее ждали изящных обоснований конституционности новелл, особенно внесенной в последний момент «поправки Терешковой», обнулившей сроки Путина и Медведева и позволившей им снова участвовать в выборах главы государства.