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Новая стабильность Путина

К многочисленным вариантам сохранения власти после 2024 года. Владимир Путин добавил самый простой: остаться президентом до глубокой старости
Павел Аптекарь Владимир Рувинский Мария Железнова
Выступление Путина в Госдуме (на фото) фактически обнулило главную политическую интригу последних лет /Андрей Гордеев / Ведомости

В России новая стабильность, но снова, похоже, путинская. Внесенная с голоса поправка Валентины Терешковой, предложившей дать Владимиру Путину право снова участвовать в президентских выборах, отменив или обнулив конституционные ограничения, и поддержка народной инициативы самим Путиным (не без политического кокетства – только если народ поддержит, а Конституционный суд разрешит) изменили смысл предстоящего голосования по поправкам 22 апреля и конституционной реформы в целом. Доверие, высказанное на апрельском плебисците, снимет политическую неопределенность 2024 г., позволив уже четыре раза избранному президентом Путину еще дважды участвовать в выборах главы государства и править до 2036 г. В этом случае Путин может стать рекордсменом по продолжительности правления в России за последние три века.

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