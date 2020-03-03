Конституция с доставкой на дом
Ситуативное смягчение порядка голосования по поправкам в Конституцию, невозможность полноценного контроля за его ходом и подведением итогов, потенциальная безнаказанность инициаторов и исполнителей фальсификаций могут обеспечить желаемые высокие результаты явки и «одобрения» изменений, но одновременно убивают легитимность процесса правки Основного закона и стимулируют правовой нигилизм.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 28 февраля разрешила проводить досрочное (в том числе надомное) голосование не только для полярников и подводников, но и для избирателей, живущих в других местах, «где отсутствуют помещения для него и затруднено транспортное сообщение», – делается это якобы в ответ на жалобы избирателей. При этом подсчитать долю проголосовавших досрочно вне избирательных участков будет невозможно – в итоговой форме протокола общероссийского голосования в отличие от протокола традиционных выборов такие графы не предусмотрены.