Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / От редакции

Конституция с доставкой на дом

Массовое досрочное надомное голосование по поправкам может повысить явку, но не легитимность правки Основного закона
Павел Аптекарь
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 28 февраля разрешила проводить досрочное (в том числе надомное) голосование /Денис Абрамов / Ведомости

Ситуативное смягчение порядка голосования по поправкам в Конституцию, невозможность полноценного контроля за его ходом и подведением итогов, потенциальная безнаказанность инициаторов и исполнителей фальсификаций могут обеспечить желаемые высокие результаты явки и «одобрения» изменений, но одновременно убивают легитимность процесса правки Основного закона и стимулируют правовой нигилизм.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 28 февраля разрешила проводить досрочное (в том числе надомное) голосование не только для полярников и подводников, но и для избирателей, живущих в других местах, «где отсутствуют помещения для него и затруднено транспортное сообщение», – делается это якобы в ответ на жалобы избирателей. При этом подсчитать долю проголосовавших досрочно вне избирательных участков будет невозможно – в итоговой форме протокола общероссийского голосования в отличие от протокола традиционных выборов такие графы не предусмотрены.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.