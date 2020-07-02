Является вином!Что хорошего в новом законе о виноделии
Посетители супермаркетов в минувший уикенд наверняка обратили внимание на новые указатели на винных полках. «Не является вином» – кое-где под такой табличкой оказалось до половины ассортимента. Эти нововведения – первые и самые явные проявления нового закона «О виноградарстве и виноделии», вступившего в силу 26 июня.
В соответствии с документом далеко не все напитки, произведенные с использованием сброженного виноградного сока, могут называться вином. Под такие ограничения подпали прежде всего две большие категории: одна абсолютно справедливо, другая совсем несправедливо по форме, но по сути правильно.
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