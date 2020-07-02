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Является вином!

Что хорошего в новом законе о виноделии
Андрей Григорьев , партнер агентства винного консалтинга DoubleMagnum

Посетители супермаркетов в минувший уикенд наверняка обратили внимание на новые указатели на винных полках. «Не является вином» – кое-где под такой табличкой оказалось до половины ассортимента. Эти нововведения – первые и самые явные проявления нового закона «О виноградарстве и виноделии», вступившего в силу 26 июня.

В соответствии с документом далеко не все напитки, произведенные с использованием сброженного виноградного сока, могут называться вином. Под такие ограничения подпали прежде всего две большие категории: одна абсолютно справедливо, другая совсем несправедливо по форме, но по сути правильно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных